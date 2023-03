Merkamueble, otro gigante del sector que cierra tras 26 años implantado en Ourense

El sector del mueble, que fue pujante durante décadas en la provincia, ha sufrido en los últimos años un continuo cierre de negocios, algunos de fuerte tradición familiar, que habían sido referente en la fabricación e incluso exportadores. Pero desde la década de los 90, y ya de forma imparable con el inicio del nuevo milenio, y con la entrada de cadenas foráneas de mueble, muchas firmas locales cerraron o se reconvirtieron en gestores, mediante franquicia, de esas nuevas firmas nacionales o multinacionales.

Entre las franquicias referentes del sector, y que está ahora en liquidación de existencias por cierre, como reza su publicidad, está Merkamueble, ubicado en el Polígono Barreiros de Ourense y dirigido desde hace 26 años por la familia Sánchez Ruido, que siguen siendo un referente en el mundo de la empresa y el comercio a pequeña y mediana escala en la ciudad.

El gerente de Merkamueble en Ourense y Vigo, Oscar Sánchez –segunda generación de la familia–, asume con visión empresarial y sin traumas un cierre “que se produce porque hay un continuo cambio de los modelos de mueble y de negocio; Merkamueble tuvo el suyo, aunque también afectó a la visibilidad del negocio los cambios viales que se produjeron en el entorno de la nave. Pero toca ofertar seguramente otra marca a medio plazo”, indica el empresario.

Este buque insignia que amuebló las casas de varias generaciones de ourensanos, se ubica en una nave de 11.000 metros. “No descartamos volver con otros proyectos, adaptados a lo que el cliente demanda, pero por ahora seguiremos liquidando existencias posiblemente hasta junio”.

Según el empresario, el impacto laboral no es preocupante “porque en Ourense quedan sobre todo comerciales, pero teníamos que tomar una decisión porque es una nave muy grande con esos 11.000 metros de superficie, tiene su mantenimiento y había que pensar en darle otra salida”.

De hecho el proceso de liquidación se lo toman con calma y sin prisas. La familia Sánchez Ruido regenta además otras marcas en Ourense con notable éxito como Mandarina Home, con tienda en el centro de la ciudad y también en Polígono Barreiros.

La saga familiar empezó con Muebles Óscar, hace más de 40 años “y ya desde entonces fuimos adaptándonos a lo que pedía el mercado, y abriendo otros modelos como ocurre ahora”, indica Óscar Sánchez, desde la tienda de Vigo de Merkamueble que “funciona muy bien porque es un mercado y una población más amplios”, indica.

Por su parte Juan Carlos Parada, de muebles Arman, el último directivo de la disuelta asociación de fabricantes y vendedores de muebles de Ourense, recuerda que “llegamos a ser 20 en el colectivo, y ahora hay dos o tres. Que fabriquen muebles, estamos solo nosotros prácticamente”, lamenta, “porque en la ciudad quedan sobre todo distribuidores de otras marcas no fabricantes”.

Son otros tiempos para un sector que ha tenido que ir reinventándose, afirma Juan Carlos Parada. “En este momento solo las empresas que han sido flexibles y tienen capacidad de adaptación ante un mercado con muchas tendencias de decoración diferentes, y cadenas foráneas con muebles baratos pero de baja calidad, salen adelante”, dice. “De hecho nuestro cliente es el que quiere un diseño concreto, adaptado a un espacio, debes hacer el diseño, montarlo y hacerlo muy bien, y en el menor tiempo posible. Es nuestro mercado”.

Juan Carlos Parada fue el último presidente de la extinta asociación de fabricantes y vendedores de muebles de Ourense. Son casi cuarenta años de experiencia en los que lamenta que “han cerrado muchos, la presión de firmas como Ikea, la gran cantidad de líneas y estilos, nos ha obligado a diversificar la oferta. Nosotros hacemos lo que nos pida el cliente, ya no solo muebles, sino forja, cristal, diseño, lo llevamos y montamos por toda España”, explica. En su empresa no se hacen solo muebles por encargo, “ahora mismo un cliente de cualquier punto de España nos plantea lo que quiere, nosotros lo desarrollamos y lo hacemos. Tanto vivienda, como pequeños hoteles, cadenas, comercios. De hecho ahora la tendencia es hacer hoteles de 60 u 80 habitaciones”. Cierres como el de Merkamueble tienen que ver también, indica, con esos continuos cambios de modelo y con el tipo de ciudad en que se asientan. “Si por ejemplo Sánchez Ruido es histórica en el sector, sigue llevando la tienda de Vigo, que va bien. Es una ciudad más grande, que coge el flujo de Portugal”, apunta. En cuanto a los últimos negocios que quedan del sector, o aquellos que quieran sobrevivir “tienen que adaptarse, pensar en crear una estructura que les permita también incluso vender fuera de Ourense, que es un mercado pequeño”. De hecho en su empresa, indica, la maquinaria especializada y una plantilla de 35 empleados “nos permiten, ayudados con la buena tecnología, hacer muchas cosas diversas. Creo que esa es la clave. Hacerlo bien, rápido y donde nos llamen”. Considera que el gran capital de su firma “es tener una plantilla formada, porque las máquinas se pueden comprar, pero un personal cualificado no se compra. Que sean formados e implicados, porque si hay que ir a Barcelona, hay que estar dispuesto para ello, y hacer ese encargo en el tiempo previsto”. Así, la firma compite con un mecanismo muy afinado: “Tratamos de que en 15 días se puedan estar haciendo esos proyectos en cualquier punto de España”, afirma el empresario.