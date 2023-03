Nacido en Valdepeñas, David Cejudo Mayor tiene 35 años. Cursó estudios universitarios de Geografía y Ordenación del Territorio. A su finalización, trabajó en distintos puestos de trabajo y sectores. En 2017 entra a formar parte de la plantilla de ILUNION, como conserje en la Delegación de Castilla-La Mancha. Paralelamente, se presentó a las pruebas del Programa Proyecta de Agencias y Coordinación, superándolas y terminando el curso. Fue vendedor de la ONCE en Madrid durante varios meses, para pasar a dirigir la Agencia de la ONCE en Ferrol. En la actualidad es director de la ONCE en Ourense, un cargo que recibe “con gran alegría y motivación, para contribuir con el futuro de la entidad social”.

En el acto de presentación, realizado en la tarde del lunes se contó también con la presencia de Manuel Martínez Pan, delegado de la ONCE en Galicia, y Carlos José Fernández Lamigueiro, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Galicia. Concurso escolar El colegio Padre Feijoo Zorelle de la capital ha sido uno de los ganadores de la edición número 39 del Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta ocasión, ha invitado a los docentes y estudiantes a realizar trabajos que impulsen ciudades y municipios sin barreras como vía para la inclusión real y la accesibilidad de todas las personas.