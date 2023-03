Carmen Sampayo: “No entiendo a las mujeres que niegan la desigualdad y hablan de meritocracia”

Carmen Sampayo encara su segundo mandato al frente del Colegio de Economistas de Ourense. Es una de pocas decanas en España y habla sobre conciliación y mujer en el mundo económico. También analiza las medidas de las administraciones para paliar la crisis inflacionista y energética y da su opinión sobre una posible aplicación similar o igual del pacto de los precios de los alimentos en Francia es clara y pesimista.

–Cuatro años al frente del Colegio de Economistas de Ourense. ¿Qué balance hace?

–El balance es muy positivo tanto cuantitativamente como cualitativamente. Incrementamos un más de un 20% el número de colegiados además de hacer una gestión económica óptima de los recursos. Además, aumentamos la presencia de los economistas de la provincia en los órganos de representación del Consejo General de Economistas. En cuanto a las relaciones con las instituciones de la provincia son excelentes . El único punto negativo fue la pandemia que nos tocó vivir, porque mi equipo de gobierno y yo misma, tuvimos que compaginar la gestión personal de la pandemia con la gestión colectiva e intentar que todos nuestros compañeros tuvieran el soporte que necesitaban. El convenio que firmamos con la Diputación para que nuestros asociados pudiesen dar asesoramiento a las empresas de la provincia fue pionero a nivel nacional.

–Otros cuatro años por delante para liderar el colectivo. ¿Cuáles son los retos que se pone por delante?

–El reto principal es seguir creciendo en todos los niveles y para ello cuento con el mejor equipo, que representa a los 400 colegiados que somos actualmente pero que también pretende ser un escaparate para los potenciales colegiados. El crecimiento se mide, además del incremento en el número de miembros del colectivo, en la presencia en la sociedad ourensana. Queremos ser referente en formación de calidad y actual, por lo que firmaremos convenios con las asociaciones y entidades más relevantes de la provincia.

–¿Tuvo dudas al continuar al frente del Colegio?

–Tuve dudas sí por la carga de trabajo que supone estar al frente de una corporación como la nuestra y , aunque estoy muy arropada por mi directiva, lo cual es fundamental, sí es cierto que a veces hay un sentimiento de vértigo y de soledad al tener que tomar decisiones que siempre hay que tomar pensando en el interés colectivo sin que interfieran relaciones u opiniones personales. Creo que he sido íntegra y he hecho lo correcto, aunque me haya costado algún disgusto personal.

Los compañeros a los que les expresé mis dudas fueron los que me animaron a continuar y tengo un apoyo esencial, como ya he dicho, de mis compañeros de la junta de gobierno y de mi familia.

Sí es cierto que a veces hay un sentimiento de vértigo y de soledad al tener que tomar decisiones

–Hablemos de conciliación. ¿Cómo se equilibra la balanza entre el trabajo, ser líder de los economistas ourensanos y la vida familiar?

–Es difícil el equilibrio porque muchas veces tengo la sensación de que no estoy en el sitio correcto porque hay algo que me pierdo en otra parte. Es fundamental para mí la corresponsabilidad y saber delegar en tu equipo y, a veces, incluso renunciar y reconocer que no se da llegado a todo. Soy afortunada porque puedo hacer algo parecido a conciliar pero hay muchas mujeres (y hombres) a los que les resulta imposible. No olvidemos que las mujeres siguen siendo las principales cuidadoras y son las primeras en abandonar el mercado laboral cuando hay que ocuparse de una persona dependiente.

–Es una de las primeras directoras del colectivo en Galicia, la primera en Ourense, y una de las pocas de España. ¿Qué mensaje le manda a la sociedad femenina?

–El principal problema que me he encontrado es la connotación ideológica o política que pueden tener las palabras paridad, igualdad y feminismo para algunos, incluso para algunas mujeres, lo cual me preocupa bastante. No consigo entender a aquellas mujeres que niegan la desigualdad y hablan de meritocracia, cuando esta no es posible si no hay las mismas oportunidades para todos.

En mi caso particular, soy la presidenta del Colegio de Economistas de Ourense por las oportunidades que me dieron los decanos anteriores de estar en su directiva y el reconocimiento que estos hicieron de mi trabajo. Pero además, las directivas de los colegios profesionales de economistas de Galicia son paritarias porque así lo disponen sus estatutos por indicaciones de la autoridad autonómica.

"En materia de igualdad aún nos queda un camino importante"

–Y, ¿a la masculina?

–Afortunadamente cada vez son más los hombres que están comprometidos con la igualdad pero aún nos queda un camino importante. Por eso les recomiendo que creen oportunidades y reconozcan el trabajo de sus compañeras y que no vean como una amenaza la incorporación del talento femenino en sus organizaciones.

–Vayamos a la situación económica. ¿Cómo valora las medidas implantadas con efectos económicos y sociales del Gobierno estatal ante la crisis sanitaria, la invasión rusa y la inflación?

–Todas las medidas implantadas hay que verlas en el contexto económico tan complicado que tenemos de policrisis. Existe una crisis energética motivada por varios factores que todos conocemos, pero que tienen una causa común. Consumimos más energía de la que nos podemos permitir, tanto desde el punto de vista económico como de sostenibilidad por lo que las medidas que impulsan el uso del transporte público son muy acertadas. En cuanto a otras medidas generalistas como la bonificación del combustible , la reducción del IVA, ... deben ir enfocadas a los sectores más vulnerables de la economía y que más lo necesiten. En este punto estamos hablando más de equidad que de igualdad.

Es preocupante el incremento del IPC alimentario y de la cesta de la compra para las familias. Sin olvidarnos de la crisis climática, que unida a la subida de precios de los alimentos, va a tener consecuencias devastadoras para la población de los países más pobres.

Observamos una excesiva burocracia

–Y, ¿del gobierno autonómico?

–Aunque valoro positivamente todas las ayudas creo que son a todas luces insuficientes. En concreto, creo que exigir un rendimiento mínimo de la actividad para poder acceder a las ayudas del programa denominado impacto autónomo dejó fuera a muchos profesionales y autónomos muy afectados por la coyuntura económica y excluyó a muchos emprendedores a los que esta subida de precios los cogió empezando una actividad en una coyuntura muy desfavorable. En cuanto a otras iniciativas impulsadas desde la administración autonómica, así como de la estatal y local, desde nuestro colectivo observamos una excesiva burocracia para su tramitación y unos plazos muy dilatados en la resolución de los expedientes.

–Y, ¿los fondos europeos llegan o pueden llegar a los pequeños empresarios y particulares?

–Pues, la verdad es que lo que más echo en falta es una actuación coordinada y una colaboración público-privada efectiva para hacer llegar los fondos Next Generation a la sociedad de una manera efectiva, tanto a los pequeños empresarios como a los particulares .No emplear adecuadamente estas ayudas va a tener un coste de oportunidad muy alto para la economia. Desde la Comisión Europea ya nos advirtieron de la excesiva burocratización de las ayudas .

–En relación al pacto en Francia sobre el precio de los alimentos, ¿sería posible en España?

–Si no somos capaces de cumplir con la ley de la cadena alimentaria y las sanciones por incumplimiento no son ejemplarizantes, no veo cómo vamos desarrollar un pacto sobre los alimentos. Es más, llevamos meses reclamando un pacto de rentas completo, en el que intervengan todos los operadores económicos y no fuimos capaces de conseguirlo, por lo que no soy muy optimista en este sentido.

–¿Cómo ve el futuro para los ahorros y el bienestar ourensano con la coyuntura económica que existe?

–La coyuntura económica no está afectando a todo el mundo por igual y tenemos una provincia muy heterogénea. Hasta ahora la buena marcha del mercado laboral y los ahorros de las familias han sostenido el consumo. Además las subidas de los tipos de interés están perjudicando aún más a los colectivos más vulnerables, ya bastante más dañados por la inflación, al tener que asumir disminuciones de su renta disponible considerable y sin posibilidad de recurrir a otras alternativas.