La mejor del sur de Galicia en Química

A Coruña, Lugo, Santiago, Ourense y Vigo acogieron simultáneamente el pasado 10 de marzo las pruebas de la XL Olimpiada Gallega de Química, en las que participaron 128 alumnas y alumnos procedentes de 38 centros educativos de toda Galicia. En la demarcación de la UVigo, el sur de Galicia, la alumna de 2º de Bachiller del IES Blanco Amor, Paula Dios Docampo, fue la ganadora sectorial y competirá en la fase nacional.

Ella así como los otros ganadores, los segundos y los terceros clasificados de los distintos sectores (A Coruña, Santiago y Vigo) recibirán un galardón y diploma acreditativo. Además desde la organización comentan que todos los participantes recibirán un diploma de participación, como es costumbre.

Para la ourensana, ser la mejor fue toda una “sorpresa”. Sobre ello dice que “me presenté para preparar la selectividad con el objetivo de aplicar los conocimientos que hemos dado durante el curso, para ver cómo iba de preparada. La verdad no me esperaba ser la ganadora, pero bueno, lo recibo con alegría”. Aunque su asignatura preferida es la Biología, la Química ya sabe que no se le da nada mal. En relación a su futuro formativo, añade que “me gusta la Medicina así que me decantaré por ella”.

Los tres mejores de cada demarcación universitaria participarán en la XXXVI Olimpiada Española de Química, que este año tendrá como sede de la Universidad de Valencia, del 21 al 23 de abril. “Será una óptima oportunidad para mostrar el talento científico-químico de las nuevas generaciones de gallegos y gallegas”, destaca Manuel Rodríguez Méndez, presidente de la Asociación de Químicos de Galicia y decano del Colegio Oficial de Químicos de Galicia, entidades organizadoras de la olimpiada.

Por su parte, Paula dice que “no me esperaba ganar y tampoco ir a la fase nacional, pero bueno, tengo un mes por delante para seguir preparándome y repasando el temario para hacerlo lo mejor posible y también para seguir estudiando para la ABAU”.

Y añade que “si la olimpiada gallega fue toda una experiencia para mí, la olimpiada nacional será otra experiencia que intentaré disfrutar al máximo y conseguir hacerlo lo mejor posible”.

El coordinador de la Olimpiada Gallega de Química, Juan Sanmartín, destaca el “buen nivel” mostrado este año por los alumnos y alumnas que acudieron a la XL Olimpiada Gallega de Química, que este año rinde homenaje a la profesora María Inmaculada Paz Andrade. Esta química y catedrática de Física Aplicada de la Universidade de Santiago de Compostela (USC) introdujo el estudio de la Microcalorimetría en España.

Paula anima a participar en este tipo de experiencias a todos los estudiantes y confiesa que “ni yo me lo esperaba, así que esta es una buena forma de saber cómo llevas los conocimientos de la materia. Animo a todos a participar”. Sus compañeras y compañeros se alegraron de su buen hacer y está pendiente de recibir el galardón por parte de la organización. Mientras tanto ya ve en el horizonte la fase nacional como un reto, pero también como una preparación para la ABAU como meta final.

Sus compañeros de instituto Javier, Alba, Sabela y Amalia también participaron en una competición en la que cada año se animan más participantes.

Antón Marín, del IES Otero Pedrayo, fue quinto

No solamente hubo representación del IES Blanco Amor, si no que de los más de 120 alumnos y alumnas también hubo una representación ourensana que se dejó notar en la competición. Entre los cinco primeros hubo otro alumno ourensano, más concretamente de IES Otero Pedrayo que logró un quinto puesto. Antón Martín no entró en el podio ni tampoco en la terna para la competición nacional, pero consiguió un gran resultado.