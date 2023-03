Veinte años de lucha por la inclusión de las personas con Down: “Son pasos de hormiga, pero hemos conseguido mucho”

Hasta hace dos décadas, cuando a un bebé recién nacido en Ourense se le diagnosticaba síndrome de Down, la familia dejaba el hospital con una sensación de incertidumbre y soledad. “No sabías por dónde tirar, a dónde ir”. Faltaban recursos de atención a las familias, y predominaba una imagen estereotipada y generalista de la realidad de estas personas.

Milagros Requejo recuerda que cuando tuvo a su hija Laura en 1998, una enfermera le habló de una asociación que tenía sede en Barcelona. A Mar Prieto, que había pasado por lo mismo a finales de los ochenta, tardaron cuatro días en darle la noticia y para definir la variación genética que presentaba su hija utilizaron un término peyorativo que la Organización Mundial de la Salud había eliminado en 1965.

El escenario ha cambiado mucho desde entonces y aquellas madres a las que se les hundía el mundo cuando afrontaban una realidad diferente a la que esperaban, aplauden que hoy las familias cuentan desde el primer minuto con profesionales que las orientan y acompañan en un proceso “muy duro”. La asociación Down Ourense, que nació hace 20 años para cubrir ese vacío, tiene gran parte de la responsabilidad en esta evolución.

El próximo martes 21 de marzo, día mundial del síndrome de Down, el Movimiento Down en Galicia organiza una jornada de sensibilización para dar visibilidad a las personas con esta y otras discapacidades intelectuales. El colectivo ha elegido el Teatro Principal de Ourense para darles voz y conmemorar el 20 aniversario de la asociación ourensana. En el marco de esta efemérides, se entregarán los VIII Premios Down Galicia que reconocen la labor a favor de la promoción de la autonomía e igualdad de estas personas y el galardón en la categoría de persona individual recae en Ana Belén Fernández, la psicomotricista del CHUO que desde la unidad de atención temprana unió a estas familias y sembró la semilla de la que germinó Down Ourense. “A veces hacía coincidir las sesiones para que nos conociéramos, sobre todo cuando nacía otro niño”, recuerda Mila, que tuvo en esta sanitaria un gran apoyo.

De su mano nació en 2003 esta entidad imprescindible que hoy aglutina a 86 familias y cuenta con 17 profesionales que impulsan un amplio catálogo de programas encaminados a fomentar la inclusión escolar y laboral y la autonomía de las personas con trisomía 21. Y aunque en aquel momento no pensaron que llegarían a conseguir lo que es hoy Down Ourense, aquellas madres dieron un paso al frente para crear una asociación que luchase por la inclusión y que ofreciese a las nuevas familias el acompañamiento que ellas habían echado de menos en los primeros momentos.

Las impulsoras

Milagros Requejo es una de las seis fundadoras que se reunieron por primera vez en mayo de 2003. Vio en aquello la oportunidad de ofrecer a su niña “algo completamente distinto a lo que había en aquel momento”. Laura tenía entonces cinco años, pero Mila lo tuvo claro desde que nació. “La imagen que yo tenía del síndrome de Down era la que veía cuando llevaba a mi hija mayor al colegio: un grupo de personas de todas las edades que bajaban en Velle cogidas de la mano. Desde el primer día supe que yo no quería eso para mi hija, quería que los límites se los pusiese ella, no los demás. Pero no tenía ni idea de cómo hacerlo”, recuerda. La atención temprana en el hospital era el único recurso que tenían y fue, precisamente, el que las unió.

“Desde que nació mi hija supe que no quería que nadie le pusiese límites”

En aquel primer encuentro, que se celebró en la Diputación, las madres entraron en contacto con personas de Down Galicia que les hablaron de inclusión, de acogida y acompañamiento a las familias, de educación en escuelas ordinarias, de autonomía personal, de integración en el mundo laboral. Todo lo que perseguían para sus hijos.

Rememorando aquellos primeros pasos de la asociación, Mar Prieto vuelve al inicio, cuando nació su hija Rocío, hace 36 años, y supo que tenía síndrome de Down. “Es algo que ni te imaginas, y cuanto de lo dicen, zas, ves una imagen en tu cabeza”, rememora Mar. La gerente de la asociación, Susana Rodríguez, habla en este punto de la imagen “generalizada” que había en aquellos momentos, y de los estereotipos que todavía hoy persisten. “En ese momento necesitas mucho apoyo psicológico, alguien que te oriente”, apunta Mila.

“Es algo que ni te imaginas, y cuanto de lo dicen, zas, ves una imagen en tu cabeza”

Precisamente, con motivo de la conmemoración del 21 de marzo, las entidades Down de España lanzaron la campaña “No somos un estereotipo, somos mucho más”, con el objetivo de que la sociedad cambie la forma que tiene de ver a las personas con trisomía 21, a menudo cargada de prejuicios que dificultan su inclusión.

Sensibilización

Elena Vaamonde, psicóloga y coordinadora de programas de Down Ourense, se ha convertido en un apoyo fundamental para estas familias y valora también el escenario en 20 años, una transformación a la que queda mucho camino por andar, pero que avanza con firmeza: “Damos pasitos de hormiga y nos gustaría ir más rápido, pero lo cierto es que hemos conseguido mucho”, señala. En el repaso a los grandes hitos destaca la labor de sensibilización en la que han querido implicar a todas las partes que participan en el proceso que tiene como meta la autonomía personal de las personas con Down.

“Hemos hecho charlas de sensibilización entre los diferentes profesionales sanitarios de cara a esa primera acogida. Ahora hay una atención más personalizada, se consulta a las familias y si quieren acompañamiento desde la asociación, nosotros nos desplazamos a los hospitales si la madre todavía está ingresada, o vienen ellos al local”, detalla.

Este primer acompañamiento es fundamental, comparten Mila y Mar, porque es un momento muy sensible. La tasa de nacimientos con síndrome de Down se ha desplomado en los últimos años, y los nacimientos que se producen, apunta Elena, “en la mayor parte son inesperados, no había conocimiento previo, eran embarazos en los que todo va bien, pero de repente te encuentras con una realidad diferente a la que esperabas. Es un momento duro, muy sensible, donde hay que hacer un duelo del hijo y del bebé que esperabas”, señala la psicóloga. Cada caso y cada reacción es diferente, destacan, por eso es importante una acogida profesional.

“Es muy importante cómo se da la información a la familia, porque es un momento que marca para toda la vida, por eso nos parecía importante esa sensibilización”

“Es muy importante cómo se da la información a la familia, porque es un momento que marca para toda la vida, por eso nos parecía importante esa sensibilización”, explica Elena. “Es fundamental tener una visión más realista y actualizada de la vida de una persona con síndrome de Down, porque se ha evolucionado mucho en el desarrollo y acompañamiento. No es lo mismo pensar en ellos como personas totalmente dependientes, o un problemón, que como un hijo al que vas a tener que acompañar a lo largo de la vida, que sabes que va a tener unas necesidades de apoyo y que vas a tener que trabajar, estimular y potenciar, pero sabiendo que, si lo haces en un entorno enriquecedor, esa persona va a ganar en autonomía. No está todo cerrado, a día de hoy las personas con síndrome de Down tienen un proyecto de vida, hay un acompañamiento a nivel de salud y desarrollo que antes no había”, detalla Elena.

"Los grandes olvidados"

La psicóloga sostiene que, tradicionalmente, “los padres han sido los grandes olvidados”. Cree que de ese “abandono familiar” en un modelo que se centraba exclusivamente en la atención al niño fue consciente Ana Belén Fernández cuando decidió conectar a las madres y los niños que acudían a atención temprana. “Hay que trabajar con la familia en entornos competentes, enriquecedores. Si los padres tienen recursos sabrán cómo estimular el potencial para fomentar la autonomía de sus hijos”, explica Elena.

Una de las fortalezas de la asociación, añade, es precisamente el “trabajo coordinado y en red con todos los recursos de la comunidad para que los entornos en los que se desenvuelven esas personas sean estimulantes y ofrezcan oportunidades de aprendizaje”, frente a lo que ocurría antes “cuando nos centrábamos solo en el niño o en el adulto con síndrome de Down”.

Inclusión educativa

El colectivo asegura que todo lo que consiguen lo tienen que pelear. “Todo es una lucha”, señalan. Una de sus batallas está en la inclusión educativa, un terreno en el que reclaman una mayor atención a la diversidad. Elena Vaamonde señala que promueven charlas con los equipos directivos y el profesorado, “pero todavía está muy sujeto a la voluntariedad del profesor, cuando debería ser una apuesta a nivel de centro”.

“Es clave la formación al profesorado en metodologías de atención a la diversidad y reducir las ratios dentro del aula"

En esta línea, apunta que “es clave la formación al profesorado en metodologías de atención a la diversidad y reducir las ratios dentro del aula: atender a la diversidad con una ratio de 25 es imposible, no se puede tener atención personaliza y no hablo solo de la diversidad sino de todos y cada uno de los alumnos, porque cada uno tiene su mochila”, señala Elena.

La elección del centro es una de las muchas decisiones que las familias con personas Down tiene que tomar a lo largo de la vida. La entidad no interviene en este proceso, pero sí acompaña, aclara Elena. Las madres señalan que si la inclusión ya es difícil en primaria, la situación se complica en secundaria, cuando cada materia la imparte un profesor diferente.