El bono de 100 euros de descuento para incentivar la compra en el comercio minorista de la ciudad que el Concello distribuirá entre todos los vecinos censados en la capital, independientemente de su edad, podrá solicitarse del 10 de abril al 10 de mayo y sus beneficiarios tendrán un mes para gastarlo. Los bonos tendrán formato digital, a través de un código QR, y estarán disponibles en cuanto arranque el plazo de solicitud a través de una aplicación que podrá descargarse en el móvil y que permitirá realizar los pagos.

El Concello de Ourense publicó ayer las bases completas en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de Ourense, donde se explica pormenorizadamente los pasos que deben dar tanto los comercios minoristas que se adhieran a esta campaña como los particulares. El Concello, además, reserva una partida de 10.000.000 de euros para los vecinos que soliciten este bono único de 100 euros por censado, hasta que remate la partida.

Según las bases publicadas ayer en el BOP, los bonos estarán disponibles para su descarga en la web www.bonosourensecomercio.ga. lDe forma opcional, las personas que no quieran o sepan hacer uso del bono a través de la app podrán solicitarlo de forma presencial en las oficinas de Formación Ocupacional del Concello, previa cita que se podrá solicitar por correo en la página web antes indicada.

Todos los grupos municipales apoyaron la concesión de estas ayudas, con un acuerdo unánime alcanzado en 2020, para respaldar al comercio tras los daños del COVID-19. Sin embargo, las bases no aclaran si el bono de 100 euros se podrán utilizar en un solo comercio o local de hostelería o hay que diversificar los descuentos en varios hasta gastar el importe total.

Las bases explican también qué negocios pueden participar y el plazo que los comercios tienen para adherirse a este programa: del 23 de marzo al 15 de abril. No podrán optar las empresas locales de más de 50 empleados.

Los negocios tendrán que disponer de medios informáticos para poder ejecutar el cambio de los bonos en sus ventas. Tendrán que ser dispositivos electrónicos con una antigüedad inferior a los 10 años con conexión a internet, con el que poder acceder a la aplicación de gestión de los bonos de descuento desde sus comercios.

No entran talleres, estancos, restaurante móvil

Las bases explican qué tipo de comercios de capital local y de establecimientos de hostelería de la ciudad pueden beneficiarse de estos bonos descuento de 100 euros por vecino, cuyo importe les irá reembolsando luego el Concello. Hay ya algunas excepciones y, aunque sean negocios locales, según fuentes del Concello, no podrán optar farmacias, concesionarios de coches, motos, talleres de venta de accesorios de recambio ni gasolineras. Tampoco se podrán adherir al programa servicios especiales de cafetería que estén en vehículos, ferrocarriles, o en teatros que solo permanecen abiertos durante las horas de espectáculos (excepto bailes); en parques o recintos feriales. Tampoco en estancos ni supermercados de más de 400 metros. Si bien pueden usarse en cines estos bonos, no valen en los espectáculos que no estén en un espacio permanente.