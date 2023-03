La preocupación va en aumento al no apreciarse visos de que la huelga indefinida de Letrados de la Administración de Justicia (LAJ) vaya a llegar a término en un futuro próximo. Sobre todo por parte de los abogados autónomos que también están dejando de percibir ingresos desde que a finales de enero comenzasen los paros sine díe.

“La situación es insostenible porque dura de manera continua desde el 24 de enero, pero de manera intermitente desde finales de diciembre. Y nosotros estamos siendo forzados a no hacer nada porque los procedimientos no se mueven”, indica Alejandro Pérez, secretario del Colegio de la Abogacía de Ourense.

Critican, por otro lado, que el acuerdo al que llegaron en la primera reunión que mantuvieron con los letrados no se está cumpliendo. Para evitar el trastorno innecesario que supone a peritos, testigos, víctimas y acusados desplazarse a los juzgados se iba a avisar el día antes de si las vistas orales no se celebrarían. Sin embargo, según indican desde la entidad profesional, en muchos casos no se está cumpliendo. “Esto nos afecta no solo intraprovincialmente, sino también cuando tenemos juicios en Lugo o Pontevedra, por ejemplo. Algunos juzgados sí nos informan, pero por regla general no lo están haciendo”, destaca.

Este trastorno indirecto, dicen, está tensionando más la relación entre LAJ y abogados. Pero lo que realmente preocupa es la suspensión de vistas orales para los que no se empezará a poner nueva fecha hasta que termine la huelga. “Esto es terrible para nosotros y para los clientes también, porque estamos maniatados. Ya no solo en el sentido de que no podemos cobrar al hacerse, por norma general, cuando finaliza un proceso. Sino también en el de que cuando empiecen a llegarnos todas las notificaciones de golpe tendremos que hacer horas extra para poner todo al día. Y eso, evidentemente, también hay que cobrarlo”, comenta sobre el momento en el que el conflicto se descongestione pero permanezca sobrecargado el sistema.

En cifras

El dinero paralizado en las cuentas que dependes de los LAJ hace semanas que no aumenta cuantiosamente al no haber juicios –más allá de los que atañen a causas con reo, violencia de género o agresiones y abusos sexuales–. Se trata de 10. 621.000 euros, aproximadamente, de jubilaciones, indemnizaciones o multas que están retenidos solo en los juzgados de Ourense por no firmarse su ejecución.

En esta línea, ya son 7.868 los escritos de trámite que permanecen en el decanato, sin turnarse a los juzgados, y casi 12.000 las resoluciones sin firmar por los LAJ. Esto último implica que, aunque un juez haya dictado sentencia, si no cuenta con la firma final del letrado no se hace pública. Y si no se hace pública no se puede ejecutar, por lo que las partes todavía no sienten como finalizado el proceso.

La cita con las urnas

Ante las próximas elecciones municipales y autonómicas –y la posibilidad de que la huelga continúe hasta entonces– la Junta Electoral Central avisó ayer de que esa jornada la importancia de su labor en esta materia hace que sean esenciales todas sus actuaciones, de modo que todas son servicios mínimos.

Añadía la Junta que todas las personas que participan en los procesos electorales “lo hacen en cumplimiento de un deber público esencial establecido por la ley electoral, por lo que resulta inconcebible un posible ejercicio del derecho constitucional de huelga que pueda eximir a quienes lo ejerzan del cumplimiento de dicho deber”.