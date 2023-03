La DO Monterrei estará representada en la feria vinícola Prowein por los vinos de 14 bodegas inscritas en la denominación, que llevarán un total de 25 vinos, 16 blancos y 9 tintos. Las bodegas que estarán presentes en Prowein serán: Pazo das Tapias, Ladairo, Pazo de Valdeconde, Tabú, Crego e Monaguillo, Fragas do Lecer, Franco Basalo, Gargalo, Manuel Guerra Justo (Vía Arxéntea), Pazo Blanco Núñez (Tapias Mariñán), Quinta do Buble, Terrae Monterrei, Terras do Cigarrón y Triay Adegas de Oímbra. Se trata de la cuarta ocasión que el CRDO Monterrei asistirá a este foro.