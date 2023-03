Raquel Freire, bronce nacional de Matemáticas: “Te ayudan a abrir la mente”

Diez minutos antes de entrar a un examen no se muestra nerviosa y ante la pregunta, responde con la sinceridad suficiente. “Es de matemáticas, así que en teoría no debería haber ningún problema”, dice Raquel Freire, alumna de 1º de Bachiller del IES As Lagoas, que el pasado fin de semana compitió en la Olimpiada Nacional de Matemáticas, que se celebró en León.

Consiguió una mención de “bronce” pero no equivale al resultado de una competición convencional. Raquel aclara que “el bronce no se corresponde a un tercer puesto, es una confusión habitual. En la competición había seis oros, 12 platas y 18 bronces. Así que no es un tercer puesto”.

Para llegar a León superó la fase autonómica y ya en la propia competición tuvo que hacer frente a una serie de problemas. Tres durante la primera jornada y otros tres durante la segunda. Las matemáticas casi le vienen en los genes, ya que sus progenitores son profesores de matemáticas.

Entender el problema, sumaba puntos. Realizar el procedimiento matemática, sin llegar al resultado, también sumaba, y realizar el procedimiento y hallar el resultado correcto suponía la mayor puntuación. Sobre su resultado dice que “si hubiera quedado tercera vendría por el colegio echando saltos y celebrando el resultado, porque eso me permitiría ir a la Olimpiada internacional que este año se celebraba en Japón, pero no fue el caso aunque está bien, es un buen resultado”.

Las matemáticas a las que se enfrentó no eran las básicas que estudia en el instituto, si no que profundizaban en el pensamiento crítico de cómo hacer frente a un problema, a veces, desconocido. Raquel comenta que “las matemáticas en las Olimpiadas no son como las que estudiamos. Allí nos preguntaban por conceptos y conocimientos que están fuera del currículum educativo, es decir, te preguntan cosas que debes saber, pero también otras a mayores. Llevar una buena base es importante”. Ella no se queda solo con lo aprendido en el aula, sino que complementa su formación académica con diferentes talleres de matemáticas. Eso marca la diferencia.

Geometría, álgebra o teoría de juegos fueron algunas de las ramas de las matemáticas a las que se enfrentó. “Las matemáticas son normas lógicas y a partir de ahí puedes llegar a un sin fin de soluciones y luego porque, en cierto sentidos, las matemáticas te abren la mente. Porque te exponen un problema, primero lo lees, no sabes que está pasando. Lo vuelves a leer y ya entiendes y puedes ir encontrando formas de solucionarlo, fomenta el pensamiento crítico y la personalidad”, dice la ourensana. Y añade que “después, cuando llegas a la solución, es extremadamente satisfactorio, ya sea porque te ha llevado cinco minutos o días. Da igual, llegar al resultado, es satisfactorio”.

Las matemáticas le ayudan a persistir ante un problema. Raquel dice que “las matemáticas te ayudan a intentar resolver los problemas de la vida diaria, a veces no encuentras el camino correcto, pero pruebas, pruebas y lo acabas encontrando. Y si no lo acabas encontrando, pides ayuda (risas)”. Y añade que “no todos los problemas tienen una solución única y eso hacen las matemáticas te demuestran que hay muchos caminos para llegar a la solución y son perfectamente válidos”.

Sobre su futuro dice que “matemáticas (risas)”. Pero comenta que “hay una cantidad de ramas de las matemáticas y no sabría muy bien hacia dónde encaminarme. Todas son interesantes como teoría de juegos o teoría de grafos, pero no sé, hay demasiadas opciones”.

La directora del instituto entra para saludar a la alumna y felicitarla por su reciente resultado en la Olimpiada. Elisa la elogia antes de recordarle que tiene examen. Para Raquel las matemáticas son un ejercicio de lógica y de desarrollo de capacidad crítica. Sin embargo, no tiene la misma soltura para aprender literatura o lengua. “Eso no quiere decir que se me den mal, simplemente que me cuesta más, porque no es entender de forma lógica, es saberlo o no”, confiesa.