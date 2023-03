Kiko Rivera y Jácome de "telonero" en las fiestas de Barrocás 2023

El barrio de Barrocás celebra del 17 al 20 de marzo sus fiestas populares y lo hará con un completo programa centrado en las orquestas, con dos de las más conocidas en Galicia, Olympus y París de Noia y el plato fuerte, por su aspecto mediatico, la actuación de Kiko Rivera, que cumple su compromiso con fallido concirto del pasado año en este barrio ourensano, que no pudo cumplir por contraer el COVID.

El concierto del conocido cantante, e hijo de la tonadillera Isabel Pantoja, un clásico de las revistas del corazón, será el sábado 18 de marzo, ya casi a medianoche, pero tendrá un “telonero” de excepción, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome que dará momentos antes el pregón de la fiesta. El pregonero se dirigirá al público que espera sean de nuevo miles de personas, desde el palco de la Orquesta París de Noia, que paga el propio Concello, como contribución a los programas festivos de los barrios en los que, dice el regidor no quiere entrometerse en este tipo de programas. Eso si sale “muy económico según el regidor, pues solo tendrán que abonar 15.000 euros para contratar a la París de Noia, una de las preferidas del alcalde y contratar vallas de seguridad y aseos móviles.

El propio alcalde y el presidente de la asociación vecinal O Mirador de Barrocás, Juan Carlos Ferreiro, fueron los encargados de presentar un programa que arranca ya este viernes día 17 de marzo, con la actuación de la orquesta Olympus, y la prestigiosa discoteca móvil A Gramola, que tiene este sábado 18, víspera del Día del Padre su programa fuerte, con el mencionado con el Dj Kiko Rivera y París de Noia, pero continúa además el día 19, con la II Festa dos Callos, una cita que ha tenido buena acogida en su primera edición y que incluye actuación de un trío musical en esa misma jornada. El día 20, lunes, día de los niños, con las atracciones de feria a mitad de precio.

El mapa cultural de Jácome

El acalle no se regateó elogios a su labor, pues se erigió en “revitalizador” de las fiestas de barrio y también de las tradicionales de Ourense, Halloween, Entroido y demás, pero también dejó algunas perlas al defender su modelo festivo, frente al anterior “que antes estaba intoxicado con la palabra cultura, con cantidad de eventos sin público y fiestas sin pena ni gloria”.

Trazó incluso un mapa geográfico de las fiestas populares de la ciudad “en los cuatro puntos cardinales” enfatizó. “Al norte con las fiestas de A Ponte; al este con las de San Francisco, que reunieron a 7.000 personas en su última convocatoria”, afirmó el alcalde. Prosiguió con la pericia de un meteorólogo, señalando que “al oeste tenemos las fiesta de O Couto al sur Barrocás”.

Todo esto con un sistema de “externalización” dijo. De modo las asociaciones de vecinos, en este caso O Mirador de Barrocás, fue la que generó los recursos para organizar estas fiestas, todo un ejemplo de solidaridad vecinal, mientras en otros barrios más populosos, como el de A Ponte, no hay quien las organice y tampoco consiguen el apoyo económico necesario de comercios y vecinos.

Todo son beneficios, según recalcó el regidor, que es además concejal de Artes y Festejos, un área que él mismo asumió tras cambiarle el nombre y eliminar de la concejalía la palabra “cultura”.

Juan Carlos Ferreiro, representante de la O Mirador, auguró un gran éxito para esta convocatoria, dada la demanda de reservas hoteleras. Así, la orquesta Olympus abrirá el programa este viernes desde las 22.30 horas. El horario concreto del sábado, día grande será a las 10.30 París de Noia, dijo, luego el pregón para en torno a 12.30 a 12.45 abrir la actuación de Kiko Rivera.

Jácome y las críticas de campaña

El alcalde dio ayer respuesta a las preguntas que le plantearon los informadores, repartió en todos los casos ya apelativos de ruines, falsos y mentiroso para sus contrincantes en las urnas, y encontró, como es habitual, a los culpables de las posibles errores o demoras en la gestión, que siempre son otros: técnicos municipales, ingenieros, arquitectos. Así, a las críticas de la oposición por expedir en campaña, y sin explicar que fue un acuerdo unánime de toda la oposición, los 100 euros por ciudadano para la compra en el comercio local, bonos aprobados ya en 2020 por todos los grupos, Jácome culpó a una administración local “oxidada” de ese retraso, es decir a los funcionarios. También adelantó que las escaleras de Concordia estarán rematadas en abril pero ante las críticas del PP por el sobrecoste de casi un millón de euros en la obra, afirmó que es falso, son 500.000 euros más IVA, y la “culpa” es de que os planos de la ciudad estaban anticuados y los técnicos no lo supieron hasta que empezaron a excavar. En cuanto a la paralización, desde hace unas semanas de las obra del elevador de Avilés de Taramancos, dijo que se reanudaran en breve y que más tardó el AVE la biblioteca de San Francisco “y no montaron este pollo”. Tampoco los técnicos municipales salen bien parados. Criticó su “inercia”, y que ponen problemas a todo. Así que, cuando al alcalde se le ocurrió que el bus urbano pase por Puente del Milenio, –“no se le ocurrió a ningún alcalde anterior, vaya cortedad de miras”, dijo– dice que los técnicos no aceptaron la propuesta del alcalde de hacer la parada en la puerta del Pabellón de Os Remedios. Los técnicos del Concello desecharon su idea por motivos de seguridad, pero el alcalde cotejó con otro comité de sabios, porque nuevamente “yo me di cuenta” dijo de que si se podía. Insistió, y “ gracias a nosotros habrá parada al lado del pabellón, junto a los olivos”, señaló el alcalde jactándose de sus ideas.