Tres años de “lucha colectiva” contra una pandemia que costó la vida a 664 ourensanos

“Visto ahora, en perspectiva, parece un mal sueño, una pesadilla de la que ya nos hemos despertado”. Hugo Babarro, enfermero de la unidad de cuidados intensivos del CHUO, pertenece a ese grupo de profesionales esenciales que lucharon contra el COVID desde la primerísima línea. De los que se enfrentaron al virus cuando nada se sabía. Tres años después, cuando mira atrás, lo primero que ve es el miedo que se vivía en el hospital durante aquellas primeras jornadas de la pandemia.

La irrupción del virus provocó un vuelco total y mientras gran parte de la población se quedaba en casa y la actividad se paralizaba, colectivos como Protección Civil transformaban completamente sus rutinas. “Nos cambió el trabajo de un día para otro, empezamos a repartir material sanitario y a llevar alimentos a las personas confinadas más vulnerables”, recuerda el responsable de la agrupación en Ourense, Manuel Fernández.

Puertas adentro, los domicilios se convertían en centros de trabajo y aulas escolares. La suspensión de la actividad lectiva obligó al profesorado a recurrir a los medios digitales para mantener el contacto con el alumnado. “Fueron días de agobio total, teníamos que activar internet y poner en marcha las clases ‘online’, y nos encontramos con muchas dificultades”, rememora Juan Regal, director del CEIP Mestre Vide. Muchos de los protocolos que vinieron después, con el inicio del curso siguiente, “todavía se mantienen”, señala.

En el tercer aniversario de la declaración del estado de alarma, es inevitable echar la vista atrás para recordar cómo se vivieron aquellos momentos de tanta incertidumbre. Para el gerente del área sanitaria de Ourense, Félix Rubial, han sido tres años “intensos” en los que “se entremezclan acciones, decisiones, experiencias y normativas que monopolizaron la vida cotidiana; tres años que constituyen la historia de una lucha colectiva para protegernos de lo desconocido”, señala.

En el último año se registraron 127 muertes

Desde que se registró el primer positivo en COVID-19 en Ourense el 8 de marzo de 2020, se han infectado 86.687 personas, según los datos contabilizados por el Sergas, y 664 fallecieron como consecuencia del virus. De hecho, aunque la situación se ha normalizado, persiste el goteo de muertes: 127 el último año.

De este período, Rubial destaca el papel del personal sanitario que encabezó “la lucha por la salud de los demás a través de múltiples acciones que evolucionaron conforme se iba generando evidencia”. Así se sucedieron las dos primeras olas de la pandemia hasta que, recuerda, “todo empezó a cambiar en la Navidad de 2020 cuando iniciamos la vacunación de los más vulnerables”. Desde entonces y hasta aquí, “gracias a la adherencia de la población, las normas, el conjunto de medidas, campañas, pcr, cibrados, aislamiento, ingresos, consultas y dosis de refuerzo, fuimos capaces de convertir esta infección en una enfermedad más que sabemos que llegó para quedarse entre nosotros, pero que no condiciona de forma determinante ni la vida de la población ni el funcionamiento ordinario de nuestros servicios”, concluye.

Pero en el inicio de este camino, los días eran grises. El enfermero de la uci Hugo Barbarro fue uno de los primeros sanitarios en poner rostro a la precariedad y carencia de recursos con que la primera línea afrontaba esta lucha. Hoy, dice, “se ve con otra perspectiva porque salimos de ello. Yo puedo decir que llevo una vida normal, que pasé página, pero al principio había miedo a lo desconocido, agobio por trabajar con los epi y en un sitio que no estaba preparado. Fuimos aprendiendo de todo aquello, pero nos afectó a nivel psicológico”, explica.

“Ahora ha pasado, lo hemos superado y si tuviésemos que afrontar una situación similar estaríamos más preparados”, señala, y hace referencia a la nueva uci que actualmente está en obras y que ya contempla instalaciones para situaciones como la vivida.

El papel clave de la enfermería

El papel de la enfermería fue clave en el abordaje de la pandemia. Estos profesionales llevaron a cabo cribados masivos a la población y en residencias sociosanitarias y coordinaron las sucesivas campañas de vacunación, manteniendo, a día de hoy, puntos activos en los hospitales para administrar la segunda dosis de refuerzo. Josefa Rodríguez Araújo, coordinadora de este servicio, pone en valor el trabajo en equipo y el “compromiso” de la enfermería que “arrimó el hombro y lo dio todo a medida que iba pasando cada etapa”.

La primera fase, rememora, “fue de miedo y mucha incertidumbre, a la expectativa y aprendiendo cada día, sin saber que iba a durar tres años”. Todavía se emociona al recordar cómo en aquellos momentos duros salía lo positivo: “Siempre estuvimos apoyados y las decisiones se tomaban en conjunto, todo protocolizado pero consensuado, dando autonomía de gestión a cada servicio y pensado para que siempre hubiese cobertura para los ciudadanos”.

Relata con orgullo que el personal con mayor experiencia en vacunación se ofreció voluntario para iniciar la campaña, que arrancó con 11 equipos y 22 personas, hasta llegar a 40 profesionales por turno. “Gracias a ese esfuerzo y constancia y que llevamos casi tres años vacunados podemos decir que tenemos cierta libertad y autonomía para poder estar sin mascarilla. Gracias a ese trabajo de rigurosidad, de ir todos a una, aquí estamos”, apunta. En esta línea, anima a aquellos que no han solicitado la cuarta dosis a acudir a los puntos de vacunación “para mantener la inmunidad de grupo que hemos logrado”.

Blindaje en las residencias

Las residencias sociosanitarias fueron la primeras en recibir el escudo que supuso la vacuna frente al coronavirus después del desastre de la primera y segunda ola, que se llevaron por delante a decenas de mayores. María José González dirige la residencia de San Xoán de Río, una de las que consiguió eludir la tragedia. “Tuvimos la fortuna de pasar el COVID al final, cuando ya todos estaban vacunados y lo pasamos muy bien, sin ningún ingreso y sin contagios entre el personal”, destaca.

Pero al inicio, añade, “fue muy duro porque no sabíamos a lo que nos enfrentábamos. Fue un cambio muy grande, tuvimos que adaptar el centro a la situación, y las instalaciones son las que son. Cada vez que un mayor se ponía malo y descartábamos el virus era casi una fiesta”. Explicar a los usuarios qué estaba pasando y por qué todo cambiaba de un día para otro no fue fácil, pero reconoce que los residentes se adaptaron muy bien, incluso al hecho de no poder recibir visitas. “Algunas familias venían a verlos a través de las ventanas”, recuerda.