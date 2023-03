El cabeza de lista del PSOE a la Alcaldía de Ourense y exalcalde, Paco Rodríguez, compareció ayer para presentar públicamente a parte de los hombres y mujeres que le acompañan en la candidatura al Concello de la capital en las próximas municipales, esta vez con una llamada al pacto aun más amplia , un pacto “de todos” para superar “el esperpento” que vive el Concello y “por el futuro de la ciudad”, al que invita a participar “sindicatos, partidos políticos, instituciones” indicó, pues entiende que Ourense vive “una situación excepcional”.

“O salimos todos, o no salimos”, apeló Paco Rodríguez, que no jugó al escondite, y en una “dosis de realidad” reconoció que no están fáciles las mayorías para nadie, a tenor de las encuestas, e hizo por tanto una petición personal al presidente provincial del PP y de la Diputación, Manuel Baltar.

“ No más remiendos letales”

“El presidente del PP de Ourense tiene que hablar alto y claro; no lo ha hecho hasta ahora. La gente tienen que saber qué pasa si vota. ¿Si en la Diputación pierde la mayoría, eso supondrá repetir el pacto de hace cuatro años con Jácome?” preguntó el cabeza de lista del PSOE, que pide a Baltar que no traiga “más remiendos letales” para Ourense.

Paco Rodríguez insistió en que “no podemos permitirnos otros cuatro años más así para Ourense, con un gobierno con tres ediles para una ciudad de 105.000 habitantes” , y reconoció que en época de escasez de mayorías la solución “no depende solo de nosotros” indicó.

A la pregunta de qué opina de las declaraciones de Gonzalo Pérez Jácome en las que dice que los otros contrincantes se lo ponen “demasiado fácil” , Paco Rodríguez no quiso entrar “él es muy listo” ironizó y señaló que “para que te respeten, hay que respetar,” y que no iba a entrarle al juego al actual regidor.

“Lo peor” de estos 4 años

En relación a lo que considera el candidato como lo más “esperpéntico”, utilizando su expresión de estos cuatro años de gobierno local destacó las “excentricidades del alcalde”, y la “pérdida de dignidad de una institución, que debe de ser un lugar de debate y encuentro, que ahora no existe”.

Considera que “hay que tener un proyecto, saber a donde se quiere ir, y en estos años solo hubo ocurrencias, una distinta cada día, y con total desatención a aquellos sectores que más lo necesitan”.

Afirmó que con el equipo al que puso cara ayer, aunque falte le falte el último aval del comité federal a la lista, que ya se da por hecho, y con la consulta de propuestas que “hemos ido recogiendo, tratando de conocer el sentir de la ciudadanía” espera ”poder ofrecer una propuesta conjunta, seria y creíble, que devuelva a los ciudadanos la esperanza de futuro en esta ciudad, que ora no tiene, pues aparte de la historia de las fiestas, poco se puede recoger aquí”.

A preguntas sobre el fallo judicial que ratifica que el subsuelo de Plaza San Antonio, cuya privatización intentó legalizar el PSOE en 2007, es suelo público, y hay que liberarlo, “puedo hablar por mí; la norma que existía entonces era el PXOM de 2003, que reconocía la legalización del subsuelo como suelo privado. De otras decisiones tendrán que dar cuenta otra personas” indicó.

“Concurrimos con una lista que conjuga juventud y experiencia”

Pese a que las especulaciones e inquietud sobre los resultados electorales que no albergan mayorías, se convirtieron en tema principal del debate, el objetivo del encuentro informativo ayer de Paco Rodríguez con la prensa, era presentar a los 15 candidatos, una candidatura que conjuga “ juventud y experiencia” señaló, con profesionales de prestigio en sus áreas, que tienen “compromiso de servicio e ilusión para trabajar para cambiar el rumbo de un concello que vive una anomalía democrática”. Son además profesionales de todo tipo, desde profesores universitarios, arquitectos, deportistas y un largo etcétera con los que pretende “un relevo sereno, que nos permita abordar el futuro con expectativas de éxito”, aseguró Rodríguez. Ese compromiso que tienen los miembros de su lista es fundamental, para “ formar parte de una candidatura en un momento político como el actual. La situación que vivimos en este momento es tan esperpéntica que no merece dedicarle ni un minuto”, lamentó Rodríguez. El Comité Federal ratificará la lista el próximo 18 de marzo. Paco Rodríguez también anunció que esta misma semana empezarán la tarea de “acercar el programa de gobierno a la ciudadanía”, puesto que “para gobernar es preciso tener el programa y tener las personas que lo van a desarrollar”. En la lista, junto a Francisco Rodríguez, van la actual portavoz municipal Natalia Rodríguez en el puesto número 2 y en el 3 el que fue ya concejal y profesor universitario Jose Ángel Vázquez Barquero. Le acompañan, por este orden, María Fernández Ojea, Alfonso Pavón, Cristina Cruz, Carlos Montero, Alba Iglesias, Manuel Freire, Olalla Meiriño, Manuel Codeso, Rosa Rodríguez, José Ángel Carrera, Sabela de la Fuente y José Ramón Fernández.