El “cigarrón” que vuelve a casa para volar en las alturas del Paco Paz

Del “The House of Dancing Water” en la ciudad de Macau, al Freestyle World Tour en Ourense. Adrián Garrido (07/02/1984, Verín) será uno de los atractivos del espectáculos más grande de estilo libre de motociclismo junto con Remi Bizouard, 3 veces campeón del Mundo; Guillem Navas, medalla de Bronce en los X-Games; Abraham Parra; y Saúl Mengual.

Será el 18 de marzo cuando vuelva a la que considera su casa, a a Ourense. El verinense dice que “será especial, será bonito que todos mis amigos y mi familia que vinieron a verme por muchos sitios del mundo, lo hagan en Ourense. Pensé que nunca viviría un evento de tan alto nivel en Ourense y la verdad, es que es una maravilla, es otro sueño cumplido”. Empezó a los 6 años a andar encima de una moto y ahora con 39 tiene la experiencia de competir con los más grandes de la categoría.

El deportista dice que “haremos más o menos 30 saltos por piloto y me motiva mucho, porque es exhibición y es una forma libre de disfrutar de este deporte”. Se mantiene en forma y tras años en Macau, decidió volver a España cuando estalló la pandemia. Ahora vive todo más cerca de su familia y amigos, pero no abandona la pasión por la moto. “Pensé que nunca volvería a subirme encima de una moto a más alto nivel y después de ir a una exhibición en el Salón de la Moto a Portugal, me volvieron a llamar”, dice el ourensano, que bromea diciendo “vuelvo a estar en el mercado”.

En aquella cita se sintió bien y los promotores volvieron a fijarse en sus acrobacias y en su talento. Destaca que “lo bueno de estar en esta cita es que para mí es importante, porque me mantiene activo y además se me está acabando la carrera, así que poder estar en Ourense en un evento de primer nivel, para mí es muy importante”.

Back flips, supermans, saltos locos, explosiones y acrobacias se darán cita en el Paco Paz con un claro componente emocional. El de un “cigarrón” que lleva el sentimiento del Entroido por dentro, el de un ourensano que ve como su ciudad le acogerá con fervor y el de una competición de primer nivel que llegue a Ourense. “¿Qué le diría a los aficionados? Que se sienten y que disfruten. Les va a gustar”, finaliza diciendo Adrián.

Escuela de motos y vuelta a España

La pandemia puso patas arribas la vida de todos, pero mucho más la del continente asiático. Allí se cerró todo hasta hace poco y Adrián y su familia decidieron volverse para España. “Se nos iba a acabar el contrato y ellos (la organización de Macau) decidieron terminar los contratos y no renovarlos. El show cerró y hasta hace poco pensé que no iba a volver a abrir, pero parece que volverá a abrir”, desvela. Y sobre las posibilidades de volver a las exhibiciones en China comenta que “ahora mismo no entra en mis planes, la verdad”. Lo suyo son las motos ya sea encima de ellas o enseñar a los demás, y en ese ejercicio pedagógico de transmisión de su pasión tiene mucho qué decir. En España, forma parte activa de una escuela de motos donde sus hijos ya apuntan maneras de grandes pilotos.