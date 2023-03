“Esta profesión permite entrar en sentimientos fuertes y puros y aprender a dosificarlos”

Confiesa Eduard Fernández (Barcelona, 1964) que está paseando su intimidad por los escenarios con la obra Todas las canciones de amor (Check-in Producciones) –que hoy recala en el Teatro Principal a las 19.00 horas–. Pero aclara, también, que es un orgullo presentarle a su madre a los espectadores.

Se muestra inconformista e inquieto –aunque se describe como algo introvertido– y es conocido en la profesión por su profunda implicación en cada proyecto. Tal es el extremo que ha querido hacerse cargo él mismo del diseño del cartel del monólogo con el que ahora va colgando un “entradas agotadas” en todas las ciudades por las que pasa. “Lo pinté con típex porque con otros materiales no quedaba como yo quería”, cuenta sobre el proceso. "Hice muchas pruebas y me divertí en el proceso".

Insumiso como actor, pero también como espectador, asegura que hay muchas obras que son “un pollazo” –quiere evitar el término 'coñazo' para esquivar el machismo–. "Me cuesta que me guste mucho el teatro. Pero cuando me gusta, es insuperable", advierte añadiendo que si una obra es realmente buena tiene la capacidad de noquear. "Para expresar mi oficio en toda su plenitud, creo que no hay nada como un escenario", añade.

Si le preguntan sobre con quién le gustaría trabajar o coincidir en proyectos futuros enumera algunos nombres como Sorogoyen o Vermut. Pero deja claro que lo que mantiene viva la chispa con su oficio es dejarse sorprender "con lo que venga". Por lo que cuentan los que ya lo han visto en esta obra, sorprender es precisamente lo que consigue hacer pese a su extensa trayectoria y repertorio interpretativo.

–¿Son las entrevistas y la promoción lo peor de la profesión?

–No. Bueno, todo depende. Si la entrevista es buena y te vas entendiendo con el periodista puede ser bonito. Lo más pesado, para mí, son las alfombras rojas. Que te pregunten cinco veces seguidas lo mismo y en ninguna de las respuestas puedas profundizar porque va todo muy rápido y solo necesitan dos frases de cada uno porque hay muchos invitados que sacar. Que es normal, pero ya te digo que a mí es la parte que menos me gusta. Habrá quien prefiera eso a una conversación larga, imagino.

–¿Cómo surgió esta oportunidad interpretativa?

–Hace años que sentía el deseo de un monólogo. Algunos me llamaban aburrido porque se pueden hacer pesados para el público. Pero reconozco que soy un poco particular y no muy social, me gusta pasar ratos aislado. Primero fue el paso de ver otros monólogos, observar qué hacen los demás y descubrir lo que me gustaría a mí escenificar. Coincidió que estaba en Buenos Aires visitando a un amigo y me dejé caer por el teatro para ver un monólogo de Santiago Loza. Me gustó tanto que repetí con otro texto de su autoría y me compré un librito escrito por él que también era un monólogo de una mujer que hablaba mucho de su hijo. La relación entre esos protagonistas se parecía mucho a la que yo tuve con mi madre. Una relación muy cercana y muy de “solo tú me entiendes, hijo mío”. Podría decir que un pelín patológica y simbiótica.

–Pero de eso casi nadie se escapa. Todo el mundo tiene relaciones familiares especiales o particulares.

–Sí, los ecosistemas familiares son infinitos –bromea–. Algunos arropan más y otros menos. El mío era de los primeros y cuando murió mi madre no pude despedirme de ella. Fue durante el confinamiento. Así que sentí la necesidad de hacerle un homenaje y se me ocurrió que ese monólogo era una buena forma. Llamé al autor y añadió algunas cosas mías, personales. Tampoco muchas porque yo me reconozco en ese hijo del que habla la obra original. Era muy enclenque, me hacía pis en la cama y tenía los pies planos y Santiago añadió esos detalles. Pero no es una adaptación completamente autobiográfica porque no considero que yo sea tan importante como para presentarle un espectáculo así al público. He aprovechado ese poema que ya era la obra para homenajear a mi madre y a todas las demás que entregan su vida al cuidado, aunque eso conlleve sacrificar sueños o proyecciones de lo que les hubiera gustado ser.

–Redondea muchas aristas. Nunca había hecho un monólogo. Es difícil memorizar todo el texto y la actuación continua, sin descanso ni salidas de escena. También se aproxima al duelo...

–Realmente, está siendo muy bonito. Es exigente, no solo en lo mental, sino también en lo físico. Los actores debemos trabajar mucho la posición corporal y yo en esta obra termino destrozado cada función. De hecho, acabo de salir del fisioterapeuta porque tengo la espalda fatal y tiene que ver con la postura. Es un reto nuevo que me permite no acomodarme profesionalmente. Y tiene otras cosas buenas, como que hay mucha gente que se emociona con la obra y me lo transmite a la salida del teatro. Aunque reviva el duelo por mi madre no lo llevo mal en el aspecto de que siento que la tengo ahí cerquita todo el tiempo. Esa mujer que se va yendo de la vida poco a poco y que oscila entre el recuerdo y la abstracción absoluta por el olvido que sufre su memoria. Mi madre, cuando ya estaba muy mal, se quería morir.

–Eso le escuche en alguna entrevista en la radio.

–Un día estábamos en la mesa y le llegué a decir que se me había ocurrido que lo que podía hacer, si de verdad se quería ir como decía, era dejar de comer. Se quedó muy concentrada mirando al plato y dijo: “Me parece que eso no va a poder ser”. Le gustaba mucho comer.

–¿Y qué cree que le diría ella si viera la obra? Porque lo de meterse en la piel de una mujer también es otro vértice que ha tenido que pulir con esta interpretación. Algo que no había hecho antes.

–Yo antes de meterme de lleno en el papel le di infinitas vueltas. Me dio vértigo porque quería hacerlo con muchísimo respeto. Imagino que mi madre me diría: “Bueno, pues si a ti te gusta, qué bien. Haz lo que quieras, hijo mío”. Ella era muy positiva. Además me da seguridad que me dirija Andrés Lima. Necesitaba a alguien de confianza que se atreviese a decirme honestamente cómo lo estoy haciendo.

–¿Y las canciones que suenan durante la representación son adaptadas a su madre?

–En la obra solo aparece la acotación de que suena una canción de amor. Así que el director y yo seleccionamos 5 temas que le gustarían a nuestras propias madres y que, a su vez, a mí, que soy el que está en el escenario, me tocasen para no romper el hilo interpretativo en el que me sumerjo. Al principio había muchas, pero fuimos descartando hasta alcanzar un consenso. Y creo que mi madre estaría de acuerdo con las escogidas.

–¿Y cómo hace para coger distancia, cuando se baja el telón, con todos los sentimientos que evoca recordar a su madre ?

–Creo que eso viene con las tablas. Por suerte llevo muchos años en esta maravillosa profesión que me permite entrar y salir de sentimientos fuertes y puros y aprender, con el tiempo, a dosificarlos mejor. Aunque cuando acabas estás cansado, exhausto, por la enorme cantidad de energía que empleas en el escenario.

–¿Ha descubierto algo nuevo al interpretar a una mujer?

–Sí, creo que las mujeres están mucho más cerca de lo esencial. En algunas frases de la obra se percibe una descripción del dolor que, desde mi punto de vista, nosotros no somos capaces de hacer. Quizá esa sea la revolución que nos toca ahora a nosotros, aproximarnos a lo esencial.