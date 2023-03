No solo tienen que aguantar que quemen contenedores en la Avenida de las Caldas y que afecten a negocios y a turismos. También tienen que lidiar con reventones de coches y actos vandálicos en garajes. Los vecinos se quejan de que hay un aumento de actos vandálicos en los últimos meses y este fin de semana uno a plena luz del día. Fue en un garaje donde “reventaron coches con un extintor y la puerta del garaje también”. No saben quiénes y cuántos fueron, pero lo que sí saben es que se despertaron con destrozos en sus bienes patrimoniales. No solo son los desperfectos, sino la inseguridad que sienten en algunas de las zonas de un barrio que es el más populoso de la ciudad.