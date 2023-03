Algunos pájaros son afortunados, sobre todo los que anidan en el bosque Ridimoas de Beade, donde disponen de cajas de nido prefabricadas, y cada vez que es necesario son restauradas o se reponen por otras al ser dañadas por los temporales. Y es que desde la asociación ecologista se afanan en esta tarea ya que en algunos lugares el número de pájaros descendió por falta de huecos en los que criar. De hecho, es la titular de un modelo de caja con 9 habitáculos para los “cirrios”, y que incluso fue empleado en su día en las islas Cíes.

Enero es el mes más adecuado para restaurar o reponer estas cajas nidos, un trabajo en este paraje del Concello de Beade que realizan “de vez en cuando”, ya que los árboles nuevos no tienen huecos a diferencia de los viejos. Desde los primeros años de esta asociación, en 1988, llevan a cabo esta tarea. Se dañan por la humedad, y este año tuvieron que reparar algunas, y se les puso madera de incluso 3 cms. Las nuevas, con madera de 2 cms., se van a distribuir donde se eliminaron las mimosas y hay árboles nuevos. Donde el bosque es adulto con ejemplares centenarios no hacen falta, pero en el resto tienen colocadas entre 20 y 30.

Patrón diseñado por Ridimoas

Desde la asociación explican que la mayoría de las aves insectívoras del bosque las usan y “las localizan enseguida y a veces en menos de diez días ya están ocupadas”, apunta su presidente, Pablo Rodríguez. Explica que los primeros pájaros en ocuparlas son los “herrerillos, un ave insectívora”, pero se está constando una reducción de esta especie.

Se instalan también cajas nidos en el medio urbano, en casas, ya que las usan mucho lo gorriones. Pero también se colocan unas cajas especiales para los “vencejos” o “cirrios”, que les gusta criar en los agujeros de las piedras de las casas, pero las nuevas edificaciones no tienen oquedades. Se les dota de una caja larga con nueve habitáculos, un diseño exclusivo de la asociación y hechas en su día por los alumnos del IES O Ribeiro de Ribadavia, y que fueron copiadas por otras entidades. También se colocaron en las islas Cíes, y “está demostrado que las ocupan”. Ridimoas tiene los patrones con las medidas porque sobre todo el agujero de entrada debe cumplir con el requisito de tener unos dos centímetros y ser triangular, y no redondo como las de otras aves, ya que de lo contrario los vencejos no entran por miedo a que pueda caber un depredador. En el casco urbano de Beade hay una colocada, y funciona desde el año 1978 y se acondiciona de vez en cuando. Curiosamente estas aves entran a una velocidad “vertiginosa, a cerca de cien kilómetros por hora”. Y es que los vencejos duermen en el aire, en una capa inerte, flotando, y solo se posan para anidar. Desde que nacen y vuelan “deben asegurarse su vida al primer vuelo porque si se posan ya no es capaz de despegar”.

Así, son muchas las especies que hacen sus nidos en una oquedad de un árbol o casa, pero “vemos que no hay suficientes oquedades y estas aves son grandes consumidores de insectos dañinos, son la mejor garantía para mantener un bosque sano, y hay que tener muchas de estas aves y ponerles cajas anidaderas”. Recuerda cuando fue docente en la Universidad Laboral de Ourense, a principios de los años 70, y las cajas las fabricaba el antiguo Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza y las distribuía gratis a los colegios para que los niños las colocaran, y al desaparecer el Icona tomaron el relevo los grupos ecologistas.

Y el año pasado el Concello de Ribadavia hizo una campaña con cajas nido que distribuyó a los escolares usando para su fabricación los planos diseñados por la asociación.