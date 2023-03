La sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense ha absuelto por falta de pruebas a tres acusados de delitos sexuales. En uno de los casos, el sospechoso estaba procesado por abusar sexualmente de la hija de su pareja cuando la despertaba para ir al colegio y cuando practicaba judo con ella. El tribunal considera que los hechos no han resultado debidamente acreditados. Así, indica que en la declaración de la menor no concurre la verosimilitud requerida, “al no contar los hechos con corroboraciones periféricas de carácter objetivo”.

“Ninguna de las personas que convivían en la vivienda en la que tuvieron lugar los actos de abuso objeto de denuncia pudieron aportar dato alguno que permitiera avalar la declaración de la víctima. Tampoco los informes periciales practicados y ratificados en el acto de juicio resultan determinantes”, señalan los magistrados. Destacan que el psicológico forense “concluye en el sentido de que no se pudo efectuar estudio de credibilidad debido al tiempo transcurrido desde que sucedieron los hechos, y ser el relato de estos muy breve y carente de detalles”. Además, afirma que “se puso de manifiesto que la menor presenta sintomatología reactiva a uno o varios sucesos de tipo traumático, sin que se pueda determinar que el nexo causal sea el abuso sexual”. La Audiencia explica que “tales indeterminaciones y carencia de datos de carácter objetivo” le impiden el dictado de un pronunciamiento condenatorio. Contra el fallo cabe presentar recurso. Este mismo tribunal de la sección segunda también ha absuelto a un hombre acusado de abusar sexualmente de la hija, menor de edad, de su compañera sentimental. Los magistrados indican que, una vez valorados todos los datos, y teniendo en cuenta la jurisprudencia, concluyen que el informe pericial sobre la credibilidad de la menor elaborado por el Imelga “no sirve para corroborar su testimonio, al menos de modo suficiente, por cuanto, aunque ha llegado a la conclusión de su credibilidad, no ha podido tener en cuenta otros medios probatorios practicados”. La Sala subraya que cuenta con esos otros datos probatorios e indica que, aplica el principio ‘in dubio pro reo’, pues tiene dudas acerca de cómo ocurrieron los hechos y de la participación del autor. No pueden, por tanto “individualizar elementos de cargo sólidos e irrefutables”. El fallo no es firme, pues contra él cabe presentar recurso ante el TSXG. La Audiencia Provincial de Ourense, también por falta de pruebas, ha absuelto a un tercer procesado por abusar de la nieta de su pareja. “Los medios de prueba practicados no permiten alcanzar una convicción fundada sobre la existencia del delito objeto de acusación, y ello tanto por la falta de persistencia en la incriminación como por la ausencia de corroboraciones periféricas objetivas. Asimismo, es de reseñar que el relato fáctico del escrito de acusación no concuerda con las sucesivas declaraciones de la menor”, indica el tribunal en una resolución contra la que también cabe recurso.