El Concello de Ourense confirmó que reiniciarán la semana que viene las obras de instalación del ascensor entre la calle Avilés de Taramancos y Ervedelo. Fuentes municipales aluden que “las obras se interrumpieron luego de que se detectase la presencia de una línea de media tensión en el empleo de la zapata de estructura del futuro ascensor”.

A este respecto desde el Concello piden “disculpas a los vecinos por las molestias que se puedan haber generado por la interrupción temporal de las obras”. El regidor ourensano, Gonzalo Jácome, aludió que “son contingencias que pueden aparecer y apareció una línea de media tensión que no estaba contemplada en los planos del Concello porque las líneas de los planos no son exactos”. Vecinos de la zona y el PSOE pidieron durante esta semana una alternativa para la movilidad en ese punto, pero el regidor ourensano sentenció diciendo que “la Confederación Hidrográfica Miño-Sil no permite instalar una pasarela provisional y también lo dicen los técnicos del Concello y de la empresa. Quien hace esas críticas o es malvado o no tiene ni idea”.

Desde el Concello de Ourense describen que se contactó con Unión Fenosa y “se realizaron trámites preceptivos para conseguir una autorización para el desvío de la línea y se obtuvo en un plazo de cuatro semanas, muy inferior al habitual en este tipo de autorizaciones”. El Consistorio pagó ayer el expediente y es por ello que anuncian que las obras comenzarán la próxima semana con el desvío de la línea de alta tensión y la ejecución de las obras del ascensor.

No solo el PSOE, sino que Cabezas ya había avisado que “posiblemente se retrasasen” por la aparición de una línea de media tensión que “no es nada fácil desviar”. Mientras tanto, los vecinos y vecinas de O Couto deberán utilizar la calle Portocarreiro para acceder al Paseo Barbaña y Avilés de Taramancos o rodear hasta el Pabellón de Os Remedios, y viceversa.

Más para Concordia

A preguntas de los profesionales de los medios de comunicación, respondía diciendo que “la modificación de las obras de la rampas de la calle Concordia es técnica, no es algo político y no es inepcia porque son contingencias que aparecen que no se sabían y además los técnicos que lo deciden fueron contratados en la época de Manuel Cabezas”. Y añadió que “el responsable de la obra de Concordia que admite un modificado es un arquitecto municipal que además entró a trabajar en la época de Cabezas, es decir está criticando a su propia gente”. Preguntados por esta cuestión, la oposición tacha de “despilfarro” y “falta de responsabilidad” la gestión de una obra que, se adjudicó por 4,2 millones de euros, elevará el gasto hasta los 4,7 millones de euros.