Alcer alerta ante la enfermedad renal: “Hay que cuidarse porque el riñón no avisa”

“El riñón no avisa”, advierte Carmen Dorado, coordinadora en Ourense de Alcer, la Asociación para la lucha contra las enfermedades de este órgano. “Es fundamental acordarse de él y cuidarlo, porque el riñón es muy importante para muchas funciones de nuestro cuerpo, pero cuando las va perdiendo no avisa, no duele, por eso hay que cuidarse”.

Con el mensaje de la prevención, Alcer regresó ayer a la calle para concienciar a la sociedad ante la enfermedad renal crónica, una patología que sigue siendo, denuncian, “la gran desconocida social”. Para animar a la población a llevar un control sobre los factores de riesgo y las posibles alertas, la asociación montó ayer tres puntos informativos en el CHUO, Carrefour y frente a la Subdelegación del Gobierno en los que se realizaron controles de tensión arterial y glucosa, y se ofrecieron recomendaciones sobre nutrición, a cargo de profesionales. “Hacía tres años que no montábamos la carpa en a calle, por la pandemia, y ya teníamos ganas de volver”, señala Carmen. 250 personas en tratamiento de diálisis El tiempo no acompañó y en la ciudad hubo menos afluencia de la deseada, pero los voluntarios cumplieron con su función de informar y animar a la población a adoptar hábitos de vida saludables como la mejor prevención ante una enfermedad que ya se encuentra entre las 10 primeras causas de mortalidad, con previsión de seguir subiendo en el ranking. Actualmente, apunta la coordinadora, unas 250 personas necesitan tratamiento de diálisis en Ourense. Una de las reivindicaciones de esta asociación es, precisamente, el fomento de campañas sobre el control de la creatinina, que permite evaluar si está funcionando bien el riñón. De hecho, la federación gallega se ha sumado a la petición de un Plan Nacional de atención a la Enfermedad Renal Crónica (ERC), dado que la prevalencia ha aumentado un 30 % en los últimos 10 años. Factores de riesgo “La hipertensión, la diabetes y la obesidad son factores de riesgo fundamentales; si conseguimos mantener bien nuestros niveles de tensión arterial, azúcar en sangre, un peso adecuado a nuestra estatura y llevar una buena alimentación, ya habremos puesto mucho de nuestra parte”, recomienda Carmen Dorado. Recuerda que, además de realizar ejercicio moderado y un buen descanso, es importante hacer un buen uso de los medicamentos. “A veces no seguimos las recomendaciones, nos automedicamos, y es importante no abusar, porque todo pasa por el riñón y si no es adecuado va mermando su función”, apunta. Cuando el riñón falla y llega el diagnóstico “es como un jarrón de agua fría, a nivel psicológico y de todo, porque enferma uno pero trastoca todo el sistema familiar”. Es un momento de gran impacto, detalla la coordinadora de Alcer, porque con la enfermedad crónica se dispara la vulnerabilidad. “Si estás en consulta de nefrología y vas manteniendo la función, tienes que cuidarte mucho y llevar una dieta adecuada, pero si la función está muy tocada es el momento de empezar diálisis o plantear un trasplante”. Hemodiálisis La enfermedad renal crónica, detalla, “implica mucho”, sobre todo cuando requiere tratamiento de hemodiálisis. “Exige una dieta muy restrictiva, y de 3 a 4 horas conectado a una máquina tres días a la semana”, apunta. Si el paciente está en edad laboral y tiene trabajo, mantener esa actividad se convierte en un reto. “Es muy complicado, hay gente que puede hacerlo porque tiene apoyo, pero muchos acaban perdiendo el trabajo porque es muy difícil compaginarlo con el tratamiento. Esto lleva a pedir una incapacidad, y con ello una merma de los ingresos y en ocasiones al aislamiento social”, lamenta Carmen. Una de las reivindicaciones del colectivo es, de hecho, la aplicación de técnicas de hemodiálisis domiciliaria. “Hasta hace unos años era una opción, pero en Galicia dejó de hacerse”, explica. El tratamiento de hemodiálisis en el domicilio implica dos horas de lunes a sábado, lo cual supone una gran ventaja para los pacientes, que además de reducir el tiempo de tratamiento diario a la mitad, evitan desplazamientos. “Sabemos que en el servicio de nefrología hay interés para retomar esta técnica”, señala Dorado. La que sí se aplica, añade, es la diálisis peritoneal domiciliaria, que incluso se puede hacer durante la noche, por lo que el paciente queda liberado por el día. En este caso, Alcer demanda a la Xunta la reactivación de ayudas para asumir los gastos de agua y luz que asumen los pacientes. Apoyo para mantener su plan de emergencia social Para ayudar a las personas enfermedad renal crónica más vulnerables, la asociación ourensana puso en marcha el proyecto Alcer Axuda, que consiste en bonos de alimentación para que estas personas puedan cubrir sus necesidades básicas, adquiriendo productos adecuados a su patología. “Alimentarse correctamente es el pilar fundamental del tratamiento”, señalan. Para dar continuidad a este programa social, la entidad participa en la acción solidaria de Cinfa, “La voz del paciente”, a través de la cual la firma entregará 100 aportaciones de 2.500 euros a proyectos de entidades de pacientes españolas, elegidos por votación popular que se realiza a través de la página web. Alcer recuerda que un estudio realizado en el año 2015 en Ourense relaciona la enfermedad renal crónica con pobreza y exclusión social. El objetivo es detectar situaciones de emergencia social y evitar el impacto negativo de la patología.