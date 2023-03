10 años sin Elías Carrera: “No perdemos la esperanza de encontrarlo”

El agotamiento emocional de la familia de Elías Carrera lo inunda todo. No hay día en el que su mujer y sus hijas no lo piensen y no lo extrañen. “Esto es un martirio. A veces nos sentimos cansadas mentalmente. Pero no perdemos la esperanza de encontrarlo. En ningún momento se nos pasó por la cabeza que apareciese sin vida. Puede que si nos planteásemos esa opción no continuaríamos buscándolo. Pero hay muchos interrogantes sin cerrar para nosotras”, explica Sandra, la hija mayor de este taxista ourensano desaparecido en julio del año 2013.

Lo último que se supo de él es que alquiló un coche en la estación de tren de Ourense y condujo hasta Vigo, donde lo entregó en otra estación de tren –a las 19:00 horas–. Las cámaras de seguridad recogieron el momento en el que devuelve el vehículo pero después le pierden el rastro. Se comprobaron todas las rutas aéreas y marítimas, así como las de tren, y no encontraron ningún indicio o pista de que hubiese salido de Galicia. Además, las cámaras lo muestran sin compañía ni bultos en los que pudiese portar algunas de sus pertenencias. Solo llevaba una bolsa pequeña en la mano. Su móvil, en un cajón Todo pasó en un breve periodo de tiempo. Aquel miércoles, 17 de julio, sus hijas comieron con él. Pero a la hora de la cena empezaron a preocuparse porque no respondía al teléfono y no sabían nada de él. Cuando sus hijas dormían la siesta, Elías salió de casa sin dejar una nota o dar explicaciones. Encontraron su móvil guardado en un cajón –no solía dejarlo ahí– y rastrearon diferentes lugares de Ourense, a los que podría haber ido, sin lograr encontrarlo. Elías Carrera, el taxista de Ourense que desapareció en una estación de tren A las cinco de la madrugada, impotentes, interpusieron la denuncia oficial: Elías Carrera Colmenero, de 61 años, desaparecido. Automáticamente, la Policía Nacional dio aviso a Policía Local, Protección Civil y taxistas. La vida sin él se ha vuelto fría y triste para Mercedes, su esposa, y sus dos hijas. No entienden qué pudo pasar aquel miércoles en el que su padre dejó toda su documentación dentro del coche, aparcado en el garaje de la vivienda familiar. “Dejó todo en el asiento delantero salvo la tarjeta sanitaria. Se intentó en alguna ocasión rastrear si había realizado algún movimiento o si había retirado la medicación que tomaba para el colesterol y la diabetes. Pero no hay registros de nada”, señala Sandra. Su carácter viró desde hacía algún tiempo. La unión familiar seguía intacta, pero reconocen que percibieron un cambio en los seis meses previos. “Estaba apagado, como triste y deprimido”, recuerda su hija. Él negaba sentirse mal o preocupado cuando le preguntaban, pero lo cierto es que desde que cumplió los 60 años la alteración era patente. La investigación sigue abierta Ayer, 9 de marzo, fue el día de las personas desaparecidas sin causa aparente. Cinco de los 61 casos nuevos que cada día se producen en España permanecen años sin un desenlace. Según el Informe anual del Centro Nacional de Desaparecidos, en 2021, 22.285 personas se sumaron a esta lista. Elías Carrera continúa siendo uno de los que no se sabe nada. “En todo este tiempo han sido varias las pistas que nos han llegado” Las pesquisas permanecen abiertas y la policía mantiene una búsqueda activa. “En estos diez años han sido varias las pistas que nos han llegado de particulares que dicen haberlo visto en distintas partes de Galicia y Portugal. Los agentes que investigan siempre han trabajado estrechamente con nosotros y en ese sentido sabemos que se está haciendo todo lo posible por dar con él”, sostiene. “Queremos encontrarlo y abrazarlo. No vamos a pedirle explicaciones de nada. Solo deseamos que este martirio termine porque no podemos descansar y lo echamos de menos. No vamos a parar nunca de buscarlo”, finaliza. Desapariciones rodeadas de misterio Sin pistas de Jorge Joel y Esther Moro, dos misteriosos casos Vigo registró en 2022 dos desapariciones que, pese a los esfuerzos policiales, siguen rodeadas de misterio. Hace ya más de un año, un sábado 29 de enero, el joven estudiante Jorge Joel salió de su casa y no se volvió a saber nade de él. La última señal de su teléfono móvil lo sitúo esa misma noche no demasiado lejos de su vivienda, en la zona de Beiramar, pero la búsqueda emprendida allí no dio resultado. Los carteles con su rostro inundaron Vigo, pero todo lo que recibió la Policía Nacional y los desesperados padres del chico fueron falsas pistas. “Parece que se lo tragó la tierra, no aparece ni vivo ni muerto”, se lamentó en multitud de ocasiones la familia. No es la única desaparición que trae de cabeza a los investigadores. El 24 de septiembre Esther Moro Espinel salió de su casa en el barrio de Teis, donde vivía con un compañero de piso, y nunca regresó. De 70 años de edad, había ido a comprar pan y las cámaras de un establecimiento la llegaron a captar caminando por la calle, pero no se volvió a saber nada de ella. Los rastreos, en los que se emplearon guías caninos, se extendieron hasta Chapela (Redondela), pero sin resultado. ¿Dónde están Jorge Joel y Esther? ¿Qué les ocurrió? Son preguntas aún sin respuesta.