Ya es difícil contar el número de veces que el Gobierno central, a través del Ministerio de Transportes ha incumplido su palabra con Ourense. En 2019 ya se iba a licitar la estación intermodal de tren de Ourense, pero nada más lejos de la realidad ya es 2023 y los plazos se alargan.

La ex secretaria de Estado de Transportes, Isabel Pardo de Vera, anunció en una visita a las obras del primer tramo de la variante exterior que se licitaría en el primer trimestre del presente año, pero no será así. El diputado ourensano del PP en el Congreso, Celso Delgado, señala que “la primera reflexión es que ADIF-AV consolida un nuevo incumplimiento ya que estas obras no serán licitadas en el primer trimestre de 2023, y ahora se dice que se estima publicar el anuncio de licitación el 30 de junio de 2023”. Un anuncio en el Diario Oficial de la Unión Europea sirve de base para conocer las previsiones del Gobierno central y no son otras que se licite en el mes de junio de este año, con un presupuesto de 98,5 millones de euros y un plazo de ejecución de 73 meses. Precisamente, este es otro de los puntos en los que incide el diputado ourensano que señala que “la segunda reflexión hace referencia a la ampliación de los plazos de duración de las obras, que se van, en el caso de las obras a 73 meses; 6 años y un mes desde la formalización del contrato, para lo cual tendría antes que haber finalizado el proceso de adjudicación. Recuerdo que el anuncio del DOUE de 2 de abril de 2021 se estimaban 44 meses de duración de las obras de la estación y pasarela y de 18 meses para la cubrición de la playa de vías y losa. En el mejor de los supuestos, si se cumplieran el día anunciado para licitar y los plazos comprometidos, las obras no estarían finalizadas hasta finales del año 2030”.

Y añade que “lo cierto es que todas las carencias de la estación de Ourense tendrían que estar en vía de solución si ADIF-AV hubiera licitado en plazo las muy necesarias obras pendientes en la estación intermodal de alta velocidad y que están recogidas en el estudio informativo aprobado y comprometidas por convenio”.

Expropiación

El administrador ferroviario Adif informó al Concello de Ourense de la expropiación y formalización de actas para la ocupación de los terrenos necesarios para las actuaciones de la intermodal y cubrición de vías. Serán 1.332 metros cuadrados los que pasarán a manos de Adif en una reunión que se llevará a cabo el próximo 22 de este mes, para la formalización de las actas previas a la ocupación final.