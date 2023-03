Las placeras reivindicaron ayer su lugar en el desarrollo de Ourense, así como el trabajo invisible que durante años realizaron las que fueron y las que actualmente aún son.

“Recordamos hoy los oficios femeninos que simbolizan nuestra presencia activa para hacer de esta ciudad lo que es: las lavanderas, lecheras, limpiadoras, castañeras, taberneras… Y, sobre todo, las rianxeiras, figura genuina y característica de esta plaza, que permitían y permiten que en las casas nunca falten los productos de calidad y cercanía, bandera y valor añadido”, exponía Isabel Pérez, encargada de las actividades de dinamización y puesta en valor que desde el mercado se organizan.

Ella fue la encargada de leer un manifiesto acompañada de todas las trabajadoras que secundaban sus frases afirmando con un movimiento de cabeza. Reseñaron en el acto que detrás del ciclo alimenticio siempre hay mujeres: agricultoras, ganaderas, mariscadoras, conserveras o panaderas que recogen y elaboran productos y que muchas veces los transportan cuando todos están durmiendo o descansando. “Ahora mismo acabo de hablar con una frutera que lleva trabajando desde las tres de la madrugada”, destacaba poco después de la una de la tarde. “Esa parte no se ve, pero es muy sacrificada”.

En este sentido, todas las presentes coincidían en que hay una carga invisible que todavía soportan las féminas en los hogares: estar pensando qué queda en la despensa, qué hace falta comprar y cuál va a ser el menú familiar para toda la semana. Una preocupación que se asume por inercia y de forma inconsciente cuando se es mujer.

“Queremos dejar constancia de nuestra presencia. Somos en este mercado una mayoría, como lo fuimos tradicionalmente. La aportación de las mujeres ourensanas en la economía local queda en esta plaza demostrada en cifras: el 60% de las personas que trabajan son mujeres y el 52% de los negocios que aquí hay están regentados por mujeres”, puntualizó.

Toda una vida alimentando

María Paz Lloves a sus 64 años lleva 48 trabajando en el mercado. Empezó en una pescadería, con 17 años, y nunca más paró. Después comenzó a manipular carne y embutidos en un negocio de la plaza regentado también por una mujer. “Cuando ella se jubiló los de Milucho me apoyaron y gracias a ellos pude seguir cotizando. Me jubilo ahora, en breve, pero su ayuda me permitió seguir trabajando otros 13 años”, agradece.

“Nosotras aguantamos todo, somos muy fuertes”, responde María del Carmen Otero cuando le preguntan cómo hizo para sostener una familia mientras trabajaba. Ella lleva 53 años en la carnicería Milucho y a sus 74 dice que aún le queda cuerda para rato. No se jubila, de momento, porque le gusta estar en la plaza. “Mi vida es hablar con la gente que viene a comprar y el ambiente con los compañeros es fabuloso”, sostiene.

Etelvina Iglesias –jefa durante muchos años de ambas– es consciente de que la lucha siempre fue horizontal y de que no existen jerarquías si de feminismo se trata. “Estuve cuarenta años aquí. Cuando nacieron mis hijos tenía una chica en casa que me avisaba si se despertaban. Dejaba el puesto y acudía a amamantarlos. Cuando se volvían a dormir retornaba al trabajo. Pero era cansado porque vivíamos en la avenida de Portugal”, explica sonriendo mientras mira un ramo de siemprevivas moradas que lleva entre las manos.

Las tres coinciden en algo común a todas las féminas: primero hubo que compatibilizar el trabajo con el cuidado de los hijos y ahora se enfrentan a la conciliación haciéndose cargo de sus mayores. Y tal y como dijo la encargada de leer el manifiesto al final del mismo: “Las mujeres, todas, sostenemos la mitad del cielo. Sin nosotras se caería sobre nuestras cabezas”.