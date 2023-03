Los 50 millones en proyectos que Jácome adjudicó en solitario y nadie podrá cambiar

Durante este mandato, y apoco más de dos meses de los próximos comicios municipales, el alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome, ha adjudicado o está a punto de adjudicar, proyectos que ha sacado adelante en su mayoría sin apoyos, y con un gobierno de solo 4 concejales de 27, proyectos que rondan los 50 millones de euros, y que, al quedar ya adjudicado tendrán que ser asumidos por el nuevo Gobierno local sea el mismo o no.

Entre esas obras ya adjudicadas por la gestión y deseo casi únicos del propio Gobierno local, que forman parte en algún caso de las s ideas que llevó DO en su programa pero que no tuvieron el respaldo de la oposición, está la compra de los nuevos buses urbanos; los proyectos de Ourense Vertical con cuatro ya adjudicados y en marcha por más de 7,5 millones, la inminente adjudicación, según el regidor, del proyecto de parque Canedo en A Ponte, o la idea de repartir 100 euros entre cada ciudadano censado, si no se le complica el calendario.

No se incluyen esos proyectos del plan de obras que tienen levantado el centro urbano y que, en la mayoría de los casos, ya habían sido consensuados o gestionados durante el bipartito, o aprobados en el anterior mandato, según el PP.

Hace unos días, durante el inicio de uno de los cuatro proyectos de Ourense vertical, que sacó adelante el actual gobierno en minoría, Jácome destacó el gran volumen de obras que está ejecutando actualmente el Ayuntamiento en la ciudad y cifró ya en unos 35 a 40 millones de euros los proyectos en marcha.

“Nunca en la historia de Ourense se hicieron tantas obras como se están haciendo ahora”, aseguró. También subrayó que “casi todo el mundo que están haciendo obras en Ourense son empresas ourensanas, no como antes, que eran empresas foráneas”. Esto es así, dijo, “porque le damos oportunidad a todo el mundo y la gente de Ourense es más competitiva”, abundó el regidor.

Pero lo que no incluyen en este paquete de proyectos e ideas que se han materializado, o están en ello y promovidas exclusivamente pro el Gobierno local, se suman los más de 10 millones de euros que costará, un proyecto con un objetivo lícito, el bono comercio de 100 euros por ourensano, para gastar solo en negocios de capital local y también muy útil si se reparte en precampaña.

La compra de los nuevos buses urbanos, con una inversión de 14 millones de euros que, dijo entonces el PP, e cargarán a las cuentas del Concello, y no a la futura concesionaria del servicio, no tienen vuelta atrás. Gobierne Jácome, u otro bipartito en el que no esté el actual regidor, los buses estarán rodando en las calles, antes de que remate el actual mandato municipal. Algo que molesta a la oposición pues afirman que habrá que asumir un legado de cosas unipersonal.

“Está adelantando la compra de los autobuses, y pagándolos con un sobrecoste del 21%” que, en el caso del consistorio, que no tributa por IVA “ nunca se podrá recuperar, como si pueden hacer las empresas”, denunció el PP. Pero Jácome dijo que el PP criticaba, lo mismo que ha hecho en otras ciudades. Están en fase de remate y rodarán si cumplen el calendario electoral de Jácome, en campaña.

Tampoco tienen marcha atrás ya los cuatro proyectos de Ourense Vertical que emulan los de la ciudad olívica que han sido ya adjudicados. Suma más de 7,5 millones y son las rampas de Concordia y A Carballeira, y los ascensores de Cruz Alta y Progreso.

Quedan en “standby” los proyectos del parque “romano” termal o el fallido centro de IA

“Iniciaremos antes de 2020 la creación de un Centro de Investigación de Inteligencia Artificial. Generará una comunidad científica en la ciudad, que atraerá a nuevas empresas, y colaborará con las locales, aumentando su competitividad. Cambiará para siempre la economía y devenir de Ourense” . Es una de las promesas del programa de Democracia Ourensana, que no pudo ser y dejó un rastro millonario en contratos para un sueño, al que dieron luego las espalda las otras administraciones en principio “amigas”. También ha quedado en el limbo, por silencio de la Xunta, cuyo presidente no ha dicho ni sí ni no a las peticiones de , para cofinanciar un Parque Lúdico Termal en el solar que ocupa actualmente el viejo matadero de Campo da Feira. Eso si, queda para la posteridad el anteproyecto que encargó el Gobierno local a la misma empresa que diseña el parque acuático de Monterrei, y que le dibujó una especie de ciudad romana, con esculturas y estética de antes de Cristo. La suma de gastos en proyectos de cosecha propia y sin apoyo puede aumentar si prosperan otras adjudicaciones antes de fin de mandato.