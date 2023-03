Víctima de un siniestro: “Es triste pero impacta más que me vean sin la pierna que con la prótesis”

“Mi impresión es que la gente joven ya tiene muy asumido que el cinturón de seguridad es imprescindible. Sin embargo, las personas mayores son más reticentes a usarlo. En algunas autoescuelas a veces me he encontrado con conductores, que están recuperando puntos del carné que perdieron, que me dicen que nunca se lo pusieron y que no lo van a hacer porque nunca les pasó nada”, resume con cierto tono de indignación Daniel Fernández Carril (Ourense, 1986).

Él circulaba con su moto por una carretera de Parderrubias el 23 de diciembre de 2004 –entre las cuatro y las cuatro y media de la tarde– cuando un conductor que venía en sentido contrario invadió su carril y se lo llevó por delante. Pasó varias semanas en coma y tuvieron que practicarle una colostomía, soldarle la cadera y amputarle una pierna.

“Secuelas me quedaron muchísimas. La más visible es la amputación. Pero lo peor de todo son los dolores. Claro que me gustaría tener las dos extremidades inferiores. Pero lo peor es tener que abusar mucho de analgésicos que poco me hacen. Día y noche”, cuenta sobre la pérdida de calidad de vida que supuso para él un accidente en el que el causante dio positivo por alcohol.

Al principio no quería saber nada del conductor, pero diez años después reconoce que le ocurrieron cosas que lo fueron empujando hacia el perdón.

“Me implico para que vean con sus propios ojos lo que supone ponerse al volante bajo el efecto de las drogas. Si consigo que uno solo de ellos se conciencie y evito salvar aunque sea una vida, me doy por satisfecho”, afirma sobre su labor en centros educativos. Ofrece charlas de forma totalmente desinteresada y colabora también con la Federación Estatal de Técnicos de Educación Vial (Fetevi). Se encargan –desde hace años– de informar, prevenir y utilizar la pedagogía para abordar la problemática de las infracciones con teoría pero también con testimonios.

A finales de febrero se acercaron hasta el centro de menores de Monteledo para trabajar con diez internos de diferentes perfiles en la concienciación. “Es triste, pero siempre impacta más que me vean sin la pierna que con la prótesis. Por lo general, los adolescentes y jóvenes no incumplen la norma de ponerse el cinturón, pero sí la de conducir bajo los efectos de sustancias estupefacientes o el alcohol. No perciben el gran riesgo que supone”, explica.

Para difundir el mensaje, Daniel elaboró un documental que se puede ver en internet –salvo el final– titulado ‘Mil sorrisos & un perdón’. En él aparece una frase que lo resume todo: “Hay historias que jamás debieron ser escritas, pero una vez sobre el papel tienen la obligación de ser contadas”.

“Ponerse al volante es multifactorial. El airbag salta cuando impactas a una determinada velocidad, pero de poco te sirve si no llevas el cinturón puesto. A veces incluso puede ser peor si no se lleva el cinturón abrochado. Son un equipo de retención que ayuda si se emplean conjuntamente”, puntualiza Benito Bouzada Blanco, técnico de Fetevi y guardia civil que lleva años concienciando. “Es increíble que aún se arrojen datos de fallecidos por no usarlo”, remata.