Uno de cada tres conductores fallecidos en accidentes de tráfico no llevaba el cinturón

La Dirección General de Tráfico es clara respecto al uso del cinturón de seguridad: a 80 kilómetros por hora, un choque frontal sin él puesto acostumbra llevar aparejado el resultado de muerte o lesiones graves; mientras que en los vuelcos alcanza su máxima efectividad reduciendo hasta un 77% el riesgo de muerte. Según los datos oficiales, de los 15 fallecidos el pasado año, 5 no llevaban el cinturón abrochado.

Con todo –y pese a que la mayoría de la población ya se lo pone por inercia nada más subirse al coche– durante el 2022 la Guardia Civil detecto 935 infracciones en la provincia y uno de cada tres fallecidos en siniestros viales no lo llevaba puesto.

“La importancia que tiene el cinturón de seguridad y los sistemas de retención infantil es clave para evitar más pérdidas de vidas en las carreteras. Las cifras no dejan lugar a dudas. De todos los fallecidos el año pasado un 31% no hacían uso del mismo. Esto es especialmente alarmante si tenemos en cuenta que puede que sea el sistema de prevención más conocido por todos y que más campañas informativas ha protagonizado”, explicaba Andrea Conde, subjefa provincial de Tráfico de la provincia.

Lo idóneo es combinar los elementos de seguridad activa –suspensión y dirección del vehículo, control de estabilidad, ruedas, frenos, alumbrado o ABS, entre otros– con los de seguridad pasiva.

“Todos los sistemas existentes de seguridad pasiva, que son los que impiden que haya fallecidos o lesiones graves, no funcionan si no llevamos el cinturón de seguridad que nos mantiene dentro del habitáculo. De poco sirve el airbag, el reposacabezas o una carrocería maravillosa si no nos abrochamos el sistema de retención adecuadamente”, aclaró la profesional.

La siniestralidad continúa siendo mayor en zonas interurbanas y la gravedad de los accidentes también es superior debido, sobre todo, a la velocidad a la que se circula. Pero en los trayectos cortos por zona urbana también es primordial su empleo. “No llevar cinturón estando en la parte de atrás del vehículo conlleva un riesgo importante tanto para el propio ocupante como para los que viajan en la parte delantera”, incidía Emilio González Afonso, subdelegado del Gobierno en Ourense.

Destacó, en esta línea, la labor que realizan también desde la Policía Local de Ourense, Maceda y O Barco de Valdeorras colaborando con esta y otras campañas de prevención y vigilancia.

Además de en el cinturón de seguridad, la campaña de estos días también se centrará en el uso adecuado de los sistemas de retención infantil. Todos los niños deben ir siempre en los asientos traseros y hacer uso de sillas homologadas para ellos. Así las cosas, 48 fueron las faltas registradas por un uso inadecuado de sistemas retención infantil a lo largo de 2022.

“Durante esta semana vamos a intensificar los controles en zonas de polígonos industriales, del extrarradio y en distancias cortas entre dos núcleos de población importantes donde se pueden detectar más estas infracciones”, advirtió Javier Barja, jefe accidental del subsector de Tráfico de la Guardia Civil.

Recuerdan, además, que todo lo que pueda alterar la conducción atenta del que maneja el vehículo puede conllevar un siniestro –y la pérdida de puntos–. En este sentido, señalaron que observar los dispositivos móviles o no llevar correctamente sujeta en la parte trasera a una mascota supone un riesgo relevante.