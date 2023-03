Pepe Araújo, el único concejal de Ciudadanos en el Concello de Ourense, anunció ayer que abandona su militancia en el partido naranja y su escaño para ir de nuevo en la candidatura del Partido Popular en las municipales de 2023, que lidera Manuel Cabezas. El PP es el partido en el que Araújo militó y fue edil, y que dejó en vísperas de los comicios de 2019 por un “encontronazo frontal”, dijo, con el entonces alcalde, Jesús Vázquez.

Cabezas le pidió hace meses que volviera con él en esta lista municipal y finalmente decidió hacerlo, ahora como independiente, pues aunque afirma que tuvo otras propuestas, y las encuestas le hubieran dado, dice, de nuevo representación como edil de Ciudadanos, desde ahí no podría defender su objetivo principal “que es cambiar el rumbo de la ciudad”, señaló, y para contribuir a llevar a la Alcaldía “a un alcalde de verdad”, lo contrario de lo que cree que es el actual regidor, Gonzalo Pérez Jácome.

De hecho Araújo ya adelantó ayer en el desayuno informativo que convocó para aclarar su futuro político, que dio el paso porque el PP aceptó incluir en su programa proyectos de ciudad, y una condición, “que nunca levantaré la mano para hacer a Jácome alcalde” , al que considera “un despilfarrador” del dinero público. Está dispuesto antes a intentar un acuerdo entre PP y PSOE, algo que ya intentó en el presente mandato.

Manuel Cabezas, con quien Araújo ya compartió gobierno municipal entre 2003 y 2007, fue el que le pidió hace meses volver. Acepta ahora por que se aceptaron sus propuestas de incluir en el programa del PP proyectos de “Medio Ambiente, Cultura, Infraestructuras o Urbanismo” en los que lleva tiempo “trabajando”.

Pepe Araújo no ha querido adelantar más sobre las condiciones y preacuerdos alcanzados para su regreso en las lista del PP, ni ha querido avanzar cuáles serían esas concejalías que le gustarían. “El puesto que me asignen, será el mejor”, aseguró.

Es consciente de que, tras su abrupta marcha del PP hace cuatro años, puede haber recelos, pero la mayoría de afiliados han apoyado su decisión, aseguró ayer, “alegrándome mucho”. También ha mantenido una conversación sobre su regreso con el presidente del PP de Ourense Manuel Baltar, quien “me dijo que estaba contento por esta decisión, y se puso a mi disposición”, indicó Araújo.

Araújo no regateó elogios para Cabezas, al que no ha fallado –recordó– ni en los malos momentos judiciales de la denuncias por temas urbanísticos de Áurea Soto. “Si hay un candidato transparente y que pasó las pruebas del algodón es Manuel Cabezas pese a que lo escanearon por todos los lados”.

Manuel Cabezas también le agradeció la decisión “pues no es un paso fácil, pero ha apostado porque el futuro de esta ciudad pueda estar cimentado por el mayor número de personas que sumen, que remen en la misma dirección para que el futuro de Ourense sea un futuro viable”, aseguró.

Las porras dicen: 1 Cabezas; 2 Ana Méndez; 3 Pumar y la nueva Ley de la Paridad

Pepe vuelve al PP, pero de otro modo. Sin militancia, con precauciones, con todo bien atado y con un posible puesto de salida, posiblemente con unos compromisos cerrados, como los de llevar Cultura o Medio Ambiente si llegan al gobierno local. Fueron cuestiones en las que no ha querido entrar, pero lo rumorea el PP. Vuelve con una guerra interna sin precedentes en los partidos por estar en las listas, porque las encuestas reales, las que no se publican, no dan mayoría por ahora al PSOE, ni al PP ni a DO, el partido de Jácome. Al Cabezas de 2023 le toca lidiar no con las harturas de los 14 escaños de hace más de tres lustros, que le garantizaban mayoría de gobierno, sino que la lucha es ahora por no estar como mucho, más allá del puesto 11, asegurarse una dedicación exclusiva o una tenencia de Alcaldía. . Nada ajeno a ningún partido. Jorge Pumar, la experiencia, y la cuota mínima de Baltar en la lista, se da por hecho que estará en la candidatura, con Araújo peleando también por los primeros puestos. Podría repetir otro exedil y fiel a Cabezas, Javier Rodríguez Nóvoa. El aspirante a la Alcaldía quiere renovación, y hay quien asegura que Ana Méndez, actual gerente de Galicia Calidade, podría reunir muchos de los requisitos que él busca. La nueva Ley de Paridad que acaba de aprobar el Gobierno impone las listas “cremallera”, paridad de hombres y mujeres. No valen los juegos de salón de algunos partidos como DO en el reparto. De las actuales ediles del PP, podrían repetir dos. Mejor no mentar sus nombres pues los hados pueden jugar en su contra. Entre la devoción de una lista renovada y la obligación de escuchar a los jefes del PPdeOU y PPdeG, a Cabezas le tocará hilar fino.

Ciudadanos lamenta la marcha de su edil y confía en presentar lista en Ourense

Pepe Araújo confesó ayer que “el cuerpo me pedía dar batalla por Ciudadanos” y presentarse de nuevo por esta formación al Concello de Ourense. Habló de encuestas, según las cuales, podría obtener de nuevo representación. También tuvo propuestas en estos meses para ir, dijo, en otras candidaturas, e incluso para estar al frente de una plataforma vecinal. Finalmente y tras decidir dar apoyo a la lista de Cabezas para tratar de dar un vuelco en el Concello, transmitió su decisión a la coordinadora gallega de Ciudadanos, Olga Louzao. Esta última reconoce que “no puedo decir nada malo de Pepe. Ha sido honesto y ha tomado la decisión que considera, no solo en clave política, sino también personal. Solo puedo trasladarle mi respeto”, afirmó ayer. Louzao reconoció que le hubiera gustado que Araújo siguiera en el proyecto de Ciudadanos, pero en la agrupación de Ourense se empezará a trabajar “en una nueva etapa” y ha afirmado que le gustaría y confía en poder presentar lista en la ciudad de As Burgas.