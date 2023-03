“Los informáticos no tienen problema para encontrar trabajo al acabar el grado”

El profesor Arno Formella tomará el relevo de Francisco Javier Rodríguez al frente de la Escola Superior de Enxeñaría Informática del campus de Ourense. Lidera la única candidatura presentada al proceso electoral que culmina mañana con la votación en la junta de centro. Se trata de un equipo de continuidad que afronta una etapa de crecimiento, con la implantación este curso del grado y máster en Inteligencia Artificial, y la ampliación de plazas en Ingeniería Informática. Formella es profesor del departamento de Informática, responsable del Laboratorio de Informática Aplica LIA2 y coordinador del programa de doctorado en Sistemas de Software Inteligentes y Adaptables.

–¿Por qué ha dado este paso?

–El director del equipo anterior cumplió sus dos mandatos consecutivos posibles, más un año de prórroga porque el año pasado no se presentó ningún candidato. En ese momento yo estaba en un año sabático y no pude presentarme, pero este año estoy disponible y tengo cierta experiencia en la dirección de centro porque fui director de la Escola de Enxeñaría Aeronáutica e do Espazo. Como nadie más dio el paso para ponerse en primera fila, al final me presenté yo.

–En Aeronáutica le tocó implantar el grado en Ingeniería Aeroespacial y en Informática se estrenaron este curso el grado y máster en Inteligencia Artificial. ¿Cómo están funcionando?

–Tanto el grado como el máster en Inteligencia Artificial son modelos nuevos porque son titulaciones interuniversitarias, compartidas entre las tres universidades gallegas, y hay que seguir implementando. Yo diría que van bien, estamos contentos. En el grado se cubrieron todas las plazas con una nota de corte alta, aunque esto no es muy significativo porque pasa siempre, cuando un título es nuevo tira un poco más, como ocurrió con Aeroespacial en su momento. La entrada en el grado fue muy buena y está arrancando muy bien, con las dificultades típicas de la primera semana, pero ahora está todo perfectamente encauzado. El máster está funcionando muy bien, también con las dificultades en las tres universidades, pero con un camino muy bien dirigido.

"La escuela está en una fase de crecimiento y ahora toca usar los recursos disponibles para alcanzar los más altos niveles tanto en docencia como en investigación"

–Toma las riendas en un momento de crecimiento del centro. ¿Cuáles son sus principales retos?

–Lo más inmediato, en lo que ya estamos trabajando, es en planificar el curso 2023-24 en el que entran más de 50 alumnos nuevos y hay que administrar esto desde el punto de vista académico y asignar la docencia disponible a los distintos departamentos. La escuela está en una fase de crecimiento y ahora toca usar los recursos disponibles de forma adecuada para alcanzar los más altos niveles tanto en docencia como en investigación y así atraer a los nuevos estudiantes. La escuela va bastante bien y esta es una dirección de continuidad. Tenemos nuestros contactos y nuestro sitio en el tejido ourensano.

–Ese crecimiento necesita espacio. ¿Cómo se prepara el centro para acoger este incremento de alumnos tanto en Informática como en los nuevos títulos?

–Ingeniería Informática ha ido incrementando paulatinamente el número de plazas y los nuevos títulos suponen hasta 70 nuevos alumnos cada curso hasta completar la implantación. Es una fase de crecimiento y esto tiene sus desafíos. Ese problema está detectado y puesto sobre la mesa. Vamos a tener más estudiantes y hay que mirar cómo se distribuye en el espacio que hay y si es suficiente. Ahora viene el segundo curso y seguro que caben bien, pero ya con unos ajustes de horarios, poniendo clases por las mañanas y por las tardes. Después, vienen el tercer y cuarto año y si no hay espacio hay que buscar una solución. Antes de llegar al problema hay que prepararse, hacer simulaciones para ver hasta dónde podemos alcanzar, para no llegar al cuarto curso y no tener aulas.

–El rector anunció un nuevo edificio para Inteligencia Artificial, pero todavía no está construido el de Aeronáutica. No es un proyecto para el corto plazo.

–Bueno, pero si Aeroespacial tiene un sitio, también libera otros espacios en el campus. Hay que ver cómo se distribuye todo eso. Y hasta entonces también habrá nuevas elecciones al rectorado.

–¿Cómo valora que finalmente Ourense no fuese elegida para albergar la sede de la Agencia Estatal de Supervisión de Inteligencia Artificial?

–Como profesor y miembro de esta escuela me hubiese gustado que llegase a Ourense. Pero lo bueno es que ha llegado a Galicia, hay que decirlo. Además, ha llegado a una ciudad (A Coruña) en la que hay estudios de IA y nosotros estamos ahí, trabajando en el grado y el máster en colaboración. Hay que sacarlo adelante y hacerlo lo mejor posible.

"Aquí vienen las empresas a hacer las entrevistas. Esta conexión está muy bien y funciona adecuadamente"

–Ha hablado de la implicación de la escuela en el tejido ourensano. Uno de los puntos fuertes de este centro en el campus de Ourense es la alta empleabilidad.

–Los informáticos no tienen problemas para encontrar trabajo al acabar el grado. Acabo de recibir un correo del actual director sobre un foro de empleo que se va a celebrar. Aquí vienen las empresas a hacer las entrevistas. Esta conexión está muy bien y funciona adecuadamente.

–Ofertas de trabajo al finalizar los estudios y sin necesidad de hacer las maletas.

–Sí, todas las empresas hoy en día necesitan algo de informática, todo es digital. Logística, facturación... La digitalización está muy avanzada. Además hay gente que quiere llegar a otros niveles, tenemos alumnos que van a centros de investigación. No todos quieren quedarse ni todos quieren marchar. Tenemos la ventaja de que podemos hacer las dos cosas, gente que se quiere ir a una empresa grande fuera y otros que encuentran su sitio aquí.

–Solo el 14% del alumnado de Ingeniería Informática son mujeres, el 11% en nuevo ingreso este curso. ¿Qué planes tiene para captación de alumnado femenino?

–Es un tema muy discutido que afecta a todas las ingenierías. En Aeroespacial este curso entraron más mujeres (45%) y en Inteligencia Artificial son casi el 30%. Es algo en lo que hay que trabajar. La pasada semana se entregaron los premios del concurso escolar por el Día de la Mujer y la Niña y la Ciencia con presencia de mujeres ingenieras y estos son referentes que hay que visibilizar. Es un camino largo.