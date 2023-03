La iniciativa #marzoasiático lleva varios años abriendo los ojos a los etnocentristas más acérrimos. Se trata de un movimiento ideado por la creadora de contenido literario Magrat Ajostiernos, que consiste en dedicar el mes en el que da comienzo la primavera a explorar autores y culturas asiáticas. Conseguir salir del estilo eurocentrista hegemónico que abarrota las estanterías por inercia.

En la biblioteca pública de Ourense han preparado una serie de libros, sobre distintas materias, para que los usuarios puedan descubrir. “A esta chica, que tiene un canal de YouTube, se le ocurrió dedicar marzo a recomendar libros de diferentes géneros y países del continente asiático”, explica la bibliotecaria María Benitez.

“A veces se nos olvida que oriental es tremendamente amplio. La cultura asiática va más allá de China o Japón. También está la India, Tailandia y otros países que estudiamos en el colegio y a los que después no prestamos más atención”, argumenta una de las encargadas de seleccionar títulos para hacerse eco de la iniciativa.

Desde el lunes y hasta los días previos a Semana Santa, los usuarios podrán indagar en la fotografía, el cine, la novela, las novelas gráficas, las manualidades o la cocina –por poner algunos ejemplos– de una parte del mundo exótica y desconocida. Viajar ampliando fronteras –más allá del famoso escritor y eterno candidato al premio Nobel de Literatura Haruki Murakami– nunca estuvo tan al alcance de la mano.

“Algún otro año ya secundamos esta iniciativa del #marzoasiático. Pero es difícil, según qué países, ofrecer amplia variedad. Hay algunos que no editan mucho en español, así que hemos partido de una lista de treinta libros a los que se irán sumando otros si vemos que tiene mucha acogida por parte de los lectores. Para que nadie se quede sin poder descubrir a un nuevo escritor”, cuenta la bibliotecaria.

Las obras para préstamos se distribuyen entre la primera planta –contenido pensado más para público adulto– y la de infantil y juvenil. También habrá un pequeño expositor en la entrada para que la iniciativa no pase desapercibida a nadie. Además, puede que se complemente con alguna actividad concreta a lo largo del mes –de la que avisarán por redes sociales–.

Leer sin prejuicios

‘Canción triste de un mudo’ –sobre el millón de indonesios masacrados por el régimen de Suharto–, de Pramoedya Ananta Toer; ‘La industria del anime en España’ –un viaje desde finales de los sesenta con el primer anime que desembarcó en nuestra televisión hasta su explosión en los años noventa donde se asentó como cultura de masas–, de Juan José Zanoletty o ‘Por China con Palillos’ –la experiencia fascinante y amena de una joven española en el gigante asiático actualmente–, de Andrea Rodes, son algunos de los ejemplares expuestos.

Para los escépticos que tengan dudas al ser una iniciativa nacida de una YouTuber esta bibliotecaria recomienda dejarse sorprender. “Creo que hay que quitarse de prejuicios y que hay creadores de contenido que hacen análisis literarios muy buenos, tanto de clásicos como de contemporáneos. Cerrarse a descubrir un libro nunca es una buena opción”, argumenta.

“Entiendo que las recomendaciones están cambiando mucho y ya no solo se hacen a través de los medios de comunicación tradicionales a los que estábamos habituados. Pero no tiene por qué significar necesariamente algo malo. No me gusta hablar de buena o mala literatura. Hay obras más o menos ligeras. Pero a veces nos apetece más una cosa que la otra y no pasa nada”, finaliza.