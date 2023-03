Después de un día con varios encuentros en Santiago de Compostela, Yolanda Díaz –ministra de Trabajo y vicepresidenta de España– recaló en el concello de Barbadás para participar en un acto organizado con motivo del 8M. Allí fue recibida por diferentes figuras de la política entre las que se encontraban Emilio González, subdelegado del Gobierno en Ourense, Xosé Carlos Valcárcel, regidor del municipio, o Laura Seara, exsecretaria de Estado de Igualdad en el gobierno de Zapatero.

“El trabajo me preocupa mucho, obviamente soy la ministra de Trabajo. Pero el no trabajo me preocupa, si cabe, aún más. Me gustaría hablar del derecho al descanso de las mujeres. El derecho a tener tiempo y disponer de él libremente sin necesidad de dar explicaciones y sin entrar en el bucle maldito de la culpabilidad. Ese es el gran reto que tenemos por delante. La última gran batalla por la igualdad real y efectiva”, comenzó en su intervención ante más de 200 personas que acudieron para escucharla.

Recordó que las redes sociales y las tecnologías que mantienen “eternamente conectadas al puesto de trabajo” a las féminas han supuesto un detrimento en sus derechos y el disfrute de su tiempo libre. Atender al fontanero, hacer reclamaciones bancarias o estar pendiente de familiares enfermos es una imposición social cuya máxima responsabilidad siempre recae en las mujeres. “Somos aprendizas del tiempo libre porque nunca lo tuvimos”, analizó.

“La pobreza del tiempo que sufrimos es un verdadero drama que tiene consecuencias, no solo en nuestra salud, sino también en la salud democrática de la sociedad y el planeta. La falta de tiempo nos impide hacer vida de barrio, comprar productos de proximidad sin plásticos y sin envases o mismo coger la bicicleta en lugar del coche. No hacemos estas cosas porque no tenemos tiempo”, insistió sobre un modo de vida esclavo de los horarios y las prisas.

Hizo también mención a un artículo publicado hace años por la periodista Elvira Lindo, en el que se describía a las mujeres como “traperas del tiempo” que van recogiendo suspiros de minutos, que parecen inservibles, en una cola o esperando el autobús para usarlos en cosas provechosas. “Siempre estamos buscando tiempo para arreglar problemas: una llamada pendiente al colegio de nuestras hijas, al médico o al fontanero”, añadió.

Lamentó, en este mismo sentido, que hasta los supuestos momentos de descanso se diluyen entre obligaciones para mantener un aspecto físico adaptado a los cánones de belleza: “La presión social siempre fue mayor para las mujeres que para los hombres. Llevamos tiempo reivindicando nuestro derecho a no llevar la talla 36 y también el derecho a seguir cumpliendo años. Por eso ya va siendo hora de que reivindiquemos nuestro derecho al tiempo libre”.

“La solución no está en llevar una buena agenda o en ir corriendo de un lado para otro porque el problema no somos nosotras”, enfatizó ante doscientas personas que aplaudían sus reivindicaciones. Y aprovechó la ocasión para poner en valor la labor de antecesoras en todos los ámbitos, como María Teresa Fernández de la Vega –su homóloga en el cargo de vicepresidenta, entre 2004 y 2010, en el Ejecutivo de Zapatero–.

Salario mínimo

La presentación del acto la realizó Xosé Carlos Valcárcel, alcalde de Barbadás, momento que empleó para destacar los logros conseguidos por la ministra y el Gobierno de coalición. Recordó, en concreto, la subida “espectacular” del salario mínimo interprofesional, que en cuatro años pasó de 767 euros a 1.082. A lo que Díaz contestó, con una sonrisa de orgullo: “Somos conscientes de que queda mucho por hacer, pero también de que estamos cambiando nuestra realidad”.

Sobre Núñez Feijóo

Durante su intervención hizo mención a las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo en su visita de ayer a una asociación de síndrome de Down en Cáceres en la que afirmó: “Aprovechando que estamos hablando de la discapacidad, y aprovechando, sobre todo y por encima de todo, que estamos a las puertas del Día de la Mujer, queremos hacer un llamamiento a la modificación de la ley de Sánchez, de la ley del ‘sólo sí es sí’”.

Ante esta mezcla de temáticas en una sola oración, Díaz le reprochó que una conceptos que nada tienen que ver. “La corresponsabilidad no es lo que hoy dijo el presidente del PP uniendo el 8 de marzo con la discapacidad. Sería bueno que a veces piense y madure lo que dice acerca de los derechos de las mujeres”, criticó la ministra.

Productos básicos

En referencia a la medida aprobada por el gobierno francés para que las cadenas de supermercados elaboren una cesta con productos a precios mínimos, Díaz recordó que lleva “defendiendo lo mismo desde agosto” para España. Así como una rebaja en los alimentos aptos para celíacos.