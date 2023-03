Lección de historia en el casco antiguo

Hubo un tiempo en el que la ciudad de Ourense tenía cuatro mil habitantes que se concentraban en lo que hoy es el casco histórico. Espacios como O Posío, el parque San Lázaro, Montealegre y el río Barbaña conformaban sus límites y en las afueras se situaban elementos tan emblemáticos como la fuente de As Burgas, el convento de San Francisco y el Puente Mayor o Romano, hoy perfectamente integrados en el casco urbano. Ese tiempo fue la Edad Media y sobre sus pasos regresaron este lunes alumnos de 2º de ESO de los colegios Santo Ángel y Concepción Arenal de Ourense.

Acompañados por el guía Xesus Borraxeiros y un cuaderno de trabajo entraron por la antigua puerta del Posío, de la que todavía se conserva una parte, y viajaron a un tiempo en el que las plazas eran mercados y el burgo se rodeaba de campos dedicados al cultivo de la vid y el olivo. Para conocer los orígenes de la ciudad que hoy habitan y el funcionamiento del sistema feudal, el alumnado recorrió las calles empedradas del casco histórico, observó sus estructuras medievales y escenificó momentos propios de la época.

Esta actividad, que llegará a un total de 630 alumnos de diez centros educativos, está organizada por la concejalía de Educación y forma parte del programa ‘Coñece a túa cidade’. Las sesiones se realizan en grupos reducidos y tienen una duración aproximada de dos horas y media. La coordinadora, Sara Dacal, explica que se trata de una iniciativa “muy interesante” que ha tenido una gran acogida entre el alumnado y el profesorado de Ourense.

De hecho, la propia guía del programa detalla que la buena conservación del casco histórico y la permanencia de su estructura medieval hacen que este espacio sea una “potente herramienta” para la didáctica de la historia. Además, existen numerosas fuentes documentales en el Arquivo Histórico Provincial y en el Archivo de la Catedral de Ourense sobre las que trabajar antes, durante y después de la visita.

“El objetivo es integrar la vida escolar en la ciudad”

Por su parte, Borraxeiros destaca la importancia de trabajar en “contacto directo” con el objeto de estudio, como es en este caso el importante “legado medieval” que atesora Ourense, donde el parcelario, el callejero, la toponimia y las edificaciones son fuentes históricas. “El objetivo es integrar la vida escolar en la ciudad”, apunta Sara Dacal.

Representaciones con documentos oficiales

La visita didáctica incluye escenificaciones de diferentes situaciones históricas que el propio alumnado prepara previamente y que están basadas en hecho reales recogidos en documentos históricos. De esta manera, explica Borraxeiros, pudieron ponerse en el papel del notario, el procurador general o el regidor y conocer cómo funcionaba la ciudad, desde las cofradías al concello. En una de estas representaciones, por ejemplo, los escolares recrearon el acuerdo entre el gremio de carniceros y el regidor para fijar los precios de la carne en la feria de San Martiño, y en otra escenificaron un juicio por un suceso real de la época.

Además, el alumnado pudo saber que, a diferencia de la mayor parte de la ciudades medievales, Ourense no tenía una muralla, sino que los propios muros de las casas, las puertas de entrada, la Catedral y torres como la de Santa María, en el actual Museo Arqueolóxico o la dos Brancos, constituían el sistema defensivo de la urbe.

Los regidores, siempre hombres, se elegían entre los ciudadanos más destacados y ejercían durante toda su vida. Siempre llevaban espada y la Casa Consistorial que hoy preside la Praza Maior no era tal. De hecho, las reuniones se celebraban en lugares como el Pórtico do Paraíso de la catedral o la Horta do Concello. Los juicios tenían lugar en la Praza do Campo.

En el paseo por las calles, antiguamente en su mayoría de tierra con canalizaciones para el agua de lluvia, aprendieron que las casas medievales eran casi siempre de una o dos plantas, y que en el baja estaba espacio de trabajo y en la superior la vivienda. También que el Museo Arqueolóxico, actualmente en obras de rehabilitación, era la residencia del señor de la ciudad y que la Catedral estaba situada en el centro y, por su tamaño, podía verse desde las calles más alejadas.