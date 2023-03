Acoso o violencia de género en su entorno, en el instituto, con sus pandillas o durante sus horas de ocio por la ciudad, pero también en el ámbito de la pareja y del hogar. Estas son algunas de las problemáticas que plantean un creciente número de menores de edad, que llegan pidiendo ayuda al Centro de Información Municipal da Muller (CIMM).

“Ya casi el 12% de las usuarias que acuden a nuestro centro, son menores de edad”, afirma Malena de Jesús, directora de este servicio, cuyas tres profesionales se sienten “desbordadas” para atender hasta 350 consultas al año, una media de 120 casos cada una, y que con la aprobación de la nueva normativa, incluye la atención también a cualquier mujer de otros concellos o temática LGTBIQ+.

En el caso de las víctimas más jóvenes, esas menores de edad que empiezan a llegar ya en mayor número, las causas son de lo más variado. “Desde el problema que se plantea en círculo de amigos o con su pareja, o a través de las redes”, indica Malena de Jesús, sin dejar la violencia de género dentro y fuera del hogar a esas menores.

Pero también en el CIM “abordamos los casos de tantas mujeres que llevan sufriendo maltrato desde hace hasta 30 años y más; que esperaron a que sus hijos crecieran, luego a que tuvieran carrera o trabajo” indica r Malena de Jesús, y cuando por fin dejan a su maltratador, reciben ayudas “cortas en el tiempo y en la cantidad, unos 600 euros mensuales, explica la psicóloga y directora de CIMM que dificultan esa necesaria independencia.

Reconoce que en el caso de esas menores, que llegan al centro para comentar su situación de acoso o violencia de género, a veces hay de fondo conceptos erróneos, como el “ no salgo de noche porque a mi novio no le gusta”, o “no me voy de Erasmus para estar con é” y tantos otros, que confunden el control de sus parejas sobre sus vidas, con el amor.

Ahora, al tener que incorporar la atención a temas LGTBIQ+ los medios de los CIMM, como reconoció ayer la propia Malena de Jesús y el concejal de Igualdade, Telmo Ucha, para luchar con un abanico tan grande competencias y casos que se presentan, la situación es claramente deficitaria.

La directora del CIMM ha agradecido la labor de las fuerzas de seguridad, en las que recae el premio Clara Campoamor de este año de la Igualdad de Oportunidades, manifestando que gracias a la dedicación de las fuerzas de seguridad, a los programas Viogen y a los de atención a la mujer y a la infancia, tanto de la Policía Nacional como de la Guardia Civil, “se ha avanzado en esta materia” y en la ayuda a las víctimas.

Aún así, pese al avance, no lo considera suficiente y ha reivindicado “una mayor dotación” en los CIMM. “Es una demanda repetida una y otra vez, pero hay que aumentar los profesionales en el caso de Ourense son 3 y “la media que se dedica a cada usuaria que llega es de 2 horas como mínimo. No vienen con alguna una fobia, su vida destrozada y tú no les vas a cortar porque han tardado en abrirse para contarte lo más íntimo de su vida. No puedes decirle ‘llevamos 60 minutos te tienes que marchar’. Los medios no son suficientes”, ha reclamado.

Más medios par el CIMM

Apuntó directamente a las administraciones, y en especial a la Administración autonómica, señalando que “es una situación que no se resuelve con convenios, porque es ponerle tiritas a las heridas”. En su opinión, “no se puede decidir en un despacho sin conocer la realidad social de base” y ha propuesto que el dinero de los convenios se emplee en aumentar la subvención que se le da a los ayuntamientos por tener un CIMM, “porque eso a lo mejor hace que un alcalde se cuestione si no le compensa más tener una profesional más en el centro y a la ciudadanía más contenta”.

De hecho en muchos centro de este tipo la atención que se presta no llega a las 40 horas semanales, con solo dos profesionales.

Poesía, teatro, talleres y el cuarto plan de la equidad, en el programa de actos del Concello del 8-M

La celebración de los actos de conmemoración del Día de la Mujer, que organiza el Concello de Ourense, no se reducirán solo a esta jornada conmemorativa, sino que se desarrollarán desde el 8 al 29 de marzo, con una amplia y variada programación que, bajo el lema “Sempre”, toca todos los palos, desde talleres, teatro, circo, cine, cuentacuentos, sin perder el carácter reivindicativo y de lucha por la igualdad, ni tampoco el de celebración del hecho de ser mujer. El alcalde, Gonzalo Pérez Jácome, el edil de Igualdade, Telmo Ucha y la directora de Centro de Información Municipal a las Mujeres (CIMM), Malena de Jesús, presentaron ayer esta programación, “con la idea de invitar a la reflexión para seguir conquistando metas”, en palabras del alcalde de Ourense, Gonzalo Pérez Jácome. Durante la presentación, el concejal de Igualdad, Telmo Ucha, reforzó la idea del regidor, y abogó por la “prevención para que podamos celebrar el 8M en un horizonte de igualdad”. El programa arranca el miércoles 8 de marzo con cuentacuentos en centros educativos y ese mismo día lectura del manifiesto del Día Internacional de las Mujeres. Los cuentacuentos seguirán el día 9 de marzo para alumnos de Infantil Primaria y Secundaria, y a las 20 horas en el Liceo, e entrega del el XVII Premio Clara Campoamor a la Igualdad de Oportunidades, que recae en las fuerzas de seguridad especializadas que colaboran en la lucha contra la violencia de género. La programación continuará con diversidad de propuestas, como el concierto el día 10 a las 19:30 horas en Plaza Mayor de The Tetas ‘Van o el de Broken Peach. Una de las citas novedosas es “Circando, mujeres y circo”, el día 15 a las 20 horas en el Principal. También habrá talleres como el de Mujer y Cuerpo y, el día 20 de marzo, presentación en el Salón de Pleno del IV Plan de Equidad del Ayuntamiento de Ourense.

El viernes 24 de marzo, a las 20 horas en Mur Marginal poesía, con Nuria Vil. La programación aporta mucho más, y actos para los que incluso se ofrecen, previa demanda, servicios de canguro o traductora de signos. La otra gran cita de interés público, será el 29 de marzo, en Sala Valente, con la presentación del libro y vídeo “El callejero que queremos: femenino y plural” con la intervención de la propia Malena De Jesús, Rosa Mª Cid Galante y José Antonio López Feijóo y que recoge estas propuestas de feminización del nombre de calles de Ourense con nombres de mujeres significativas para que las ideas recogidas y no materializadas, no se pierdan.