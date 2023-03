Acuerdo unánime del pleno para frenar la proliferación de jabalís en el casco urbano

Pasear por el casco urbano y cruzarse con un jabalí de gran tamaño, o con la piara entera, empieza a ser algo habitual, tanto a altas horas de la noche, y en la zona centro, a donde llegan tratando de buscar alimento en las basuras, como desde media tarde, en barrios como As Eiroás , O Vinteún Covadonga.

Precisamente Covadonga, es una de las zonas más afectadas. La proliferación exagerada en ejemplares de esta especie y asentamientos en zonas de bosque del entorno urbano, de estos animales, que pueden entrañar problemas de seguridad ciudadana, y también sanitario por las enfermedades que puede transmitir, se hizo saber al Concello en noviembre.

Plan de choque

Ayer, tras cientos de debates infructuosos, el pleno del Concello aprobaba por unanimidad de todos los grupos, una moción del PSOE por la que esta administración local en solitario y luego en colaboración con la Xunta, hará un plan de choque contra la presencia incontrolada de jabalíes en la ciudad.

Las medidas acordadas son la elaboración de un censo aproximado de se los que se detectan; identificación de las rutas por las que transitan estos animales y sus puntos de acceso a la ciudad. También un control efectivo de limpieza y desbroce de las fincas periurbanas para evitar que se asienten en esas abandonadas del perímetro urbano, y medida de control y recogida adecuada de la basura, pues es esto lo que vienen a buscar como alimento.

También se acordó instar a la Xunta de Galicia para que lleve a cabo, en el ámbito de sus competencias y en coordinación con el Concello de Ourense, las medidas necesarias para combatir la presencia incontrolada de jabalíes en el término municipal de Ourense.

El pleno aprobó también por unanimidad la mociono socialista para eliminar simbología franquicia y se aprobó el debate de mociones relacionadas, con temas de mejora de centros de la mujer, igualdad e integración de PP, PSOE y BNG que proponían disientas mejoras en el ámbito de la igualdad o de la mejora del Centro de Información de la Mujer .

De nuevo en cada moción, que fueron como siempre los únicos puntos del día, pese a que, al no ser vinculantes el Concello no ha cumplido en este mandado prácticamente ninguno de los acuerdos alcanzados, por esa vía, se produjeron debates extemporáneos entre el portavoz del Ciudadanos, Pepe Araújo y el alcalde. El concejal acusó al regidor de comportarse “como un jabalí” animándolo a crear un “Museo del jabalí” en la ciudad, y el regidor le recriminó que mejor hacer un “museo del tránsfuga” por los cambios de partido de Araújo. El último, aseguró Jácome será en el pleno de abril cuando el edil naranja renunciará a su escaño en Ciudadanos para ir en la lista del PP (partido en el que ya estuvo y al que posiblemente regrese, ahora como independiente), tal y como le solicitó el cabeza de lista, Manuel Cabezas.

No hubo quorum si embargo en la moción del BNG para pedir la reunión de la comisión de seguimiento del Convenio firmado entre el Ayuntamiento de Ourense, el Ministerio de transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el ADIF y la Xunta de Galicia, con la finalidad primero de ver el cronograma de las obras y como quedará finalmente el entorno de la estación. Pero también se pedía “conocer las intenciones del ministerio y de l ADIF sobre el uso del espacio situado al norte de la explanada de vías, en las que existen instalaciones y vías en desuso y espacios degradados” señalaron.

También pretendía, conocer el futuro del servicio de la estación de Mercancías de la ciudad de Ourense, sobre la que había una propuesta de traslado al Polígono de San Cibrao das Viñas y solicitar la modificación de la planta de vías de la estación, desplazando la localización de las vías de ancho estándar para que transcurran lo mas próximas a la calle Río Arnoia.

Esto hubiera supuesto ganar 100.000 metros cuadrados de suelo para la ciudad, desplazando también para ello las vías de ancho ibérico, guardando la misma situación relativa que en el proyecto actual, y eliminando las de mercancías que ya no serán necesarias.

La petición incluía modificación de una serie de pasarelas y contó con el firme rechazo del PP, que en su nombre José Cudeiro que fuera concejal de Urbanismo, quien tras hacer un relato de los convenios suscritos, pidió al PSOE que “lo peleara en Madrid” cosa que, según la portavoz socialista Natalia González, ya habían hecho.

Ni Alférez Provisional ni Ángel Caído: Stop a la simbología franquista

Debate conjunto de tres mociones relativas a los derechos de la mujer

También recibió el apoyo unánime del pleno la iniciativa con la que el grupo socialista insta a la Xunta de Galicia a resolver los defectos y atender las necesidades de mejora de la red de Centros de Información a la Mujer (CIM) mediante el establecimiento de un nuevo marco estructural y económico, que se debatió en conjunto con las iniciativas del BNG y del PP con motivo del 8M. En este sentido, la portavoz socialista, Natalia González, destacó que “debe haber un consenso político en la lucha en la defensa de los derechos de las mujeres en igualdad no solo el 8 de marzo, sino todos los días del año”, por lo que instó a la corporación a “ir todos la una, apartando las siglas y coordinándonos con el movimiento feminista en la calle”.

Repintar el asfalto para “rebajar el calor estival

Como curiosidad la moción de Ciudadanos, que su portavoz Pepe Araújo defendió inspirado por lo realizado en otras ciudades relativa al revestimiento de “asfalto frío” un producto que puede rebajar varios grados la temperaturas de esta ciudad tórrida en verano. El problema no fue la idea, sino la petición final de su moción que proponía constituir una comisión comisión de investigación para dirimir si eso era posible, pues costoso si no lo parece, y esa propuesta se vio como un motivo de retraso, por lo que el PP se abstuvo y DO votó en contra.

El pleno de ayer, de amplio discusión de precampaña, con continuas alusiones, por parte del alcalde a las supuestas luchas internas que han en cada partido pro la configuración de las listas, tuvo al menos otro punto de acuerdo unánime de todos los grupos, que apoyaron la moción socialista para que se retire la a simbología y nomenclatura franquista de la ciudad en cumplimiento de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática. Particularmente se hizo hincapié en la supresión y retirada de la simbología de la Falange en las fachadas de numerosos edificios del barrio de Covadonga. También se abogó por el cambio de nombre de las plazas Alférez Provisional y Eugenio Montes, por su referencia a personajes uno figura de creación en el ejército en el franquismo, y el otro una persona de la cultura, pero de clara adscripción al gobierno dictatorial. Lo más curioso la petición de “reasignación” de escultura del “Ángel Caído” Asorey en Parque San Lázaro pues inicialmente se levantó en memoria solo de los sublevados fallecido en la contienda. además de la resignificación de la estatua del ‘Ángel Caído’, de Francisco Asorey, una imagen localizada en el Parque de San Lázaro que “ensalza los caídos del bando sublevado”, una cuestión “antidemocrática” que requiere “un esfuerzo de pedagogía”, segundo defendió el socialista Rafa Villarino. “Edificar la democracia es una permanente necesidad. Cualquier símbolo que distorsione la calidad de nuestra democracia debe resignificarse. Vamos más allá de un deber legal; se trata de un convencimiento profundo de aquellos que nos consideramos demócratas”, aseguró. Villarino también defendió la necesidad de un censo municipal de elementos contrarios a la Ley de Memoria Democrática, que incluya, por ejemplo, “la gran placa de la fachada de la plaza del Polvorín entre yugo y flechas y el emblema del sindicato vertical franquista, las placas con similar simbología en los barrios de la Cuña y del Couto”, entre otros.