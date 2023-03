Unha tarde de poesía nun grupo de WhatsApp para profesorado de Educación Secundaria Obrigatoria –no que hai profesionais da editorial Vicens Vives e docentes de todo o país que imparten Lingua Castelá e Literatura– xurdiu a idea de compartir o idioma materno dun xeito especial. Incluíndo en lugar de diferenciando.

Confesa unha das ideólogas que houbo algúns problemas técnicos –que dificultaron a conexión– e franxas horarias distintas –en Cataluña as clases duran unha hora e en Galicia 50 minutos–. Pero Bibiana Martínez (Ourense) e María Tarès (Reus) lograron compartir unha clase, dous idiomas distintos e un poema de Rosalía de Castro a case 1.000 quilómetros de distancia.

“Pedinlle aos alumnos que escribisen unha palabra en galego que fose significativa, bonita, divertida ou relevante para eles. Teño que dicir que fixen un primeiro cribado porque había moitas que se repetían e outras que xa son clixé, como é o caso de ‘morriña’. Pero acabaron cambiándoas. Despois puxéronas en común cos discentes do instituto Salvador Vilaseca”, explica Bibiana, docente no colexio de Salesianos.

A implicación foi máxima, incluso por parte daqueles estudiantes de procedencia estranxeira que teñen moi pouca base de galego. Así como daqueles outros que son máis tímidos e non adoitan falar en público. “Serviunos a todos, porque eles puxeron moito da súa parte e eu puiden coñecelos mellor”, engade cun sorriso. “Aprendín a ser un pouco máis flexible con eles. Un dos alumnos escolleu ‘carallo’ como palabra máis representativa para el porque non atopou outra tan polivalente e que empregue en múltiples situacións. Nin sequera a tradución en castelán de ‘carajo’. Así que deixeille expoñer esa palabra aos cataláns”, lembra entre risas.

Tamén aprenderon os alumnos de Bibiana que, tal e como recolle o artigo quinto do Estatuto de Galicia de 1981: “A lingua propia de Galicia é o galego”. Aínda que, en termos legais, os dous sexan cooficiais. E descubriron algunhas das similitudes existentes entre o galego e o catalán –ambas linguas romances–. Un dos alumnos de Reus escolleu o saúdo “bon día” e outro de Ourense tiña o de “bo día”. O asombro de ambos ao percatarse do parecido foi outra das anécdotas.

Evitando as sombras

Os cataláns estudiaran xa, pola súa parte, a figura de Rosalía de Castro e algún dos seus poemas. Mais desta vez, puideron escoitar unha composición –Negra sombra– recitada en galego por unha das alumnas ourensás. “Ao final unimos a celebración da lingua materna coa do día da poeta. E gustounos tanto a todos a experiencia que probablemente repitamos máis adiante”, sinala a profesora.

“É un pouco triste, pero moitas veces hai que traballar co alumnado para que entenda que todas as linguas son unha riqueza. Estamos inmersos nun sistema moi utilitarista, así que creo que se somos quen de amosarlles todos os beneficios que ten o galego, poderemos facer que estuden con algo máis de interés e non nos solten frases do tipo de ‘E para que estudiamos galego se fóra de Galicia non se fala?’. Nesta conexión percatáronse do beneficio persoal de saber idiomas e que moitas frases e palabras se pronuncian igual ou parecido en ambas linguas. Ao final non hai que perder de vista que os idiomas son para entenderse e comunicarse”, remata a docente.

A experiencia foi tan proveitosa que xa están a buscar data para repetir cando aos ourensáns lles toque afondar no catalán –o currículo inclúe unha unidade didáctica no que se aborda–.

A UNESCO recolle na súa páxina web que cada dúas semanas, como promedio, unha lingua desaparece, levándose con ela a desaparición de todo un patrimonio cultural e intelectual. “O 40% da poboación mundial non ten acceso a uhna educación nunha lingua que fale ou entenda. Non obstante, gracias á comprensión da importancia que teñen as linguas maternas, acadáronse logros en materia de educación plurilingüe”, pode lerse nela.

Facendo revolución desde dentro das aulas, para coidar o patrimonio de todos, aínda quedan profesoras que empregan as palabras como gancho motivacional. Para que o galego e o castelán non sexan unha desas sombras, das que falaba Rosalía, que tornen facéndonos mofa. Para que os idiomas cooficiais sexan luz na escuridade.