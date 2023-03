La Consellería de Medio Ambiente ha dicho “no” al proyecto de parque eólico Fonsanta, previsto en los concellos ourensanos de Bande, Rairiz de Veiga y Verea y promovido por Greenalia Wind Power S.L.U., y ha emitido un informe de impacto ambiental desfavorables, a esta iniciativa, basándose, en parte, en los informes realizados por la Dirección Xeral de Patrimonio, que alerta de que la mayor parte de este parque eólico estaría ubicado en una reserva de la biosfera, el parque transfronterizo Géres Xurés y los daños a especies protegidas o en riesgo de extinción.

La resolución de la Consellería de Medio Ambiente, que expone a lo largo de 10 folios de documentación técnica, los motivos que le llevaron a emitir este informe desfavorables de impacto a ambiental, fue que acogida con enorme satisfacción por los colectivos ciudadanos creados para parar este proyecto.

La Dirección Xeral de Patrimonio Natural emitió un informe, n el que explica que el parque eólico para el que se solicitaba licencia, está en la reserva de la biosfera “Área de Allariz”, hay especies de flora incluidas en el Inventario Español de Especies Terrestres correspondientes al área de actuación, como Pilularia globulifera y Eryngium viviparum, presentes en el Catálogo Gallego de especies amenazadas.

Tambien dentro de las especies de fauna incluidas en las cuadrículas del parque, se encuentran especies presentes en el Catálogo gallego de especies amenazada en la categoría de especies vulnerables.

La zona del eólico está la sobre zona 1 (de alta densidad de lobo) del Plan de Gestión del Lobno por lo que, durante la ejecución de las obra s “se podría provocar el desplazamiento de la especie hasta aproximarse a núcleos de población y ocasionar problemas de convivencia”, explica el informe

En las cercanías de un acceso al parque eólico, al norte del aerogenerador 6, se localiza la masa de agua denominado “Lagoa Grande”, y falta la cartografía real de los hábitats de interés comunitario en el entorno correspondiente al parque eólico indica Patrimonio Natural.

También en lo referido a la avifauna, “en el inventario del EsIA, se señala la observación de un buitre común (Gyps fulvus) y un águila calzada (Hieraetus pennatus), pudiendo ser esto el indicio de un tránsito de rapaces en dispersión o migración postnupcial”.

Alertan también de que no se describen trabajos de campo “para el estudio de mamíferos distintos de los quirópteros. Tampoco de anfibios”.

El parque eólico, según el mencionado informe estará situado en una zona con una superficie ocupada por pinar grande, lo que es fundamental para el refugio de presas de rapaces y del resto del alimento del resto de avifauna

La zona de la instalación de todos los aerogeneradores, excepto la del 1 y 2, está incluida dentro del ámbito de aplicación del Plan de recuperación de la tortuga común (Emys orbicularis L) en Galicia, dentro del área de distribución potencial.

Afectación visual al paisaje y al patrimonio arqueológico

Si bien varios informes sectoriales, acaban siendo favorables, todos ponen condiciones, y casi todos piden mayor concreción a la empresa promotora de este parque eólico, que ha obtenido finalmente ese demoledor informe ambiental desfavorable por su impacto en la fauna y flora. Una de la cuestiones que dejó entrever la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, es que no quedaba claro es que las obras del acceso norte a cuatro de los aerogeneradores, no van a afectar al entorno de la Mámoa do Alto do Arnedo; tampoco se avalan los efectos sinérgicos sobre el patrimonio cultural, pese a que en esa zona está la Necrópolis de Penamá, y hay obras del parque ocuparán 3.700 metros, y están en el entorno de protección de la Mámoa do Arnedo, y a solo 21 metros de la misma y se prevé “impacto severo” .