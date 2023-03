Tras más de un mes de huelga indefinida, los casos y los millones de euros paralizados en los juzgados alcanzan los cientos de miles. Representantes del Ministerio de Pilar Llop se han reunido con ellos en varias ocasiones, aunque nunca ha asistido a los encuentros la responsable máxima de la cartera. La última vez se invitó a los Letrados de la Administración de Justicia (de ahora en adelante, LAJ) a seguir la negociación “por escrito”.

Jose Lloves, profesional en Ourense, explica la labor esencial que desempeñan para el engranaje del sistema público y el problema generado.

–¿Cómo explicaría a alguien que desconoce la figura de los LAJ en qué consisten sus funciones?

–Sin animo de cansar al lector, nos compete la dirección de toda la tramitación de los procedimientos judiciales para que el juez, el día señalado para la vista oral, tenga sobre su mesa el expediente completo y pueda celebrarla y dictar sentencia. Además, una vez dictada, salvo que haya un cumplimiento voluntario de la misma por el condenado, nos corresponde su ejecución forzosa, hasta la completa satisfacción del litigante vencedor. Somos fedatarios públicos, directores técnico-procesales del personal de la oficina judicial, encargados en exclusiva de la cuenta de depósitos y consignaciones, así como de actos de comunicación y muchas más funciones procesales difíciles de enumerar en tan poco espacio. Y este es el motivo de la petición que hemos realizado hasta el hartazgo, la adecuación salarial a las nuevas funciones encomendadas y realizadas desde hace años.

–En 2009 se les atribuyeron nuevas labores para aligerar la sobrecarga de trabajo de los jueces.

–Con la aprobación de la Ley 13/2009 se llevó a cabo una redistribución de funciones debido a que los jueces estaban sobrecargados y se colapsaban los asuntos en sus mesas. Así, la mencionada ley nos atribuyó multitud de tareas que antes tenían ellos como, por ejemplo, la admisión de demandas, la tramitación de todo tipo de recursos o de impugnación de costas, aparte de las anteriormente mencionadas. De esta forma los jueces concentran sus esfuerzos en celebrar un mayor número de vistas y dictar más sentencias.

–¿Y cuáles son los acuerdos salariales, y de otra naturaleza, a los que llegaron en 2022 con el Ministerio que todavía no se han cumplido?

–En el año 2022 ya se convocaron diversas jornadas de huelga en enero, marzo y abril. El Ministerio negoció con las asociaciones de LAJ. Finalmente, se alcanzó un acuerdo entre ambas partes consistente en el compromiso del Ministerio de Justicia sobre diversas cuestiones. Una de ellas era que las retribuciones de nuestro cuerpo se referencien a las correspondientes de la carrera judicial en un porcentaje, teniendo en cuenta las responsabilidades adquiridas. Otra era que se asimilasen los complementos vinculados a grupos de población a los establecidos para los médicos forenses, reduciendo los cinco grupos actuales a tres. El incumplimiento de los compromisos nos llevó a convocar jornadas de huelga en los meses de noviembre y diciembre y la actual indefinida, en la que estamos inmersos.

–¿Nos falta en España conciencia de huelga para entender que es necesaria para conseguir derechos laborales?

–La huelga es la máxima expresión de un conflicto laboral al que no se le ha dado una respuesta por la vía del diálogo. Se llega a esta situación cuando el trabajador y empleado, en el ámbito público o privado, no consiguen entenderse y, por tanto, no queda otro remedio que el cese de la actividad laboral. Si la huelga es indefinida, como la que nos ocupa ahora, ya significa que las posturas entre ambas partes están muy enfrentadas, con continuos incumplimientos por parte del empleador, como así sucede en nuestro caso. ¿Es necesario llegar a una huelga para resolver un conflicto laboral? No debiera ser así, pero me temo que si no hay voluntad de diálogo serio no queda otra solución...

–¿Ve realmente intenciones por parte del Gobierno de solucionar el problema?

–No veo intenciones reales del Gobierno para dar una solución a este conflicto a pesar de la “llamada de atención” del Pleno del Congreso de los Diputados con la aprobación de la moción instando al Ministerio a que llegue a un acuerdo con los LAJ. A mayor abundamiento, la ministra Llop no se ha reunido ni una sola vez con el comité de huelga y el secretario de Estado Tontxu Rodríguez ha sido incendiario con sus manifestaciones y actitud.

–Les propusieron continuar negociando, pero por escrito. ¿No resta esto flexibilidad al entendimiento?

–Tiene dos objetivos esa nueva maniobra negociadora: el desgaste dentro del colectivo de LAJ y retirar el conflicto del foco de los medios de comunicación; ya que con procesos electorales a la vista esta situación no les interesa que salte a la prensa.