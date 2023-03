La Xunta invertirá 83 millones en el nuevo polígono de Paderne y la ampliación de Pereiro y San Cibrao

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, anunció ayer una inversión de 83 millones de euros para aumentar el suelo industrial en el área empresarial de Ourense. El proyecto que presentó a los empresarios del entorno suma 1,6 millones de metros cuadrados más para sendas ampliaciones de los polígonos de San Cibrao das Viñas y Pereiro de Aguiar, y la construcción de uno nuevo en el municipio vecino de Paderne de Allariz.

El titular del ejecutivo gallego visitó los terrenos de expansión en San Cibrao y se reunió con los empresarios en la sede de la asociación de este polígono, donde detalló las inversiones y destacó que toda la promoción de suelo industrial de Ourense está bonificada al 50%. “Hay que dar facilidades”, dijo, para evitar que las empresas elijan otros emplazamientos y así “crear riqueza en Galicia”.

La obra más urgente se realizará en San Cibrao, donde se crearán 341.000 nuevos metros cuadrados con una inversión de 12,5 millones por parte de la Xunta. Los trámites ya están iniciados y la previsión, apuntó Rueda, es que las obras de urbanización se liciten este verano y estén iniciadas antes de finalizar el año. Con estos plazos, la ampliación estaría en servicio en 2025.

“Estamos haciendo un esfuerzo importante para crear suelo industrial y que las empresas puedan seguir creciendo; aquí hay un polo empresarial muy potente”, señaló recalcando la cifra de 8.600 trabajadores en San Cibrao.

Asimismo, está prevista también la ampliación del parque empresarial de Pereiro de Aguiar, donde se habilitarán 200.000 metros cuadrados más, con una inversión de 14,4 millones de euros.

1,1 millones de m2 en Paderne

El mayor proyecto se sitúa en Paderne de Allariz, con la creación de un nuevo polígono que arrancará con la puesta en servicio de 1,1 millones de metros cuadrados. Para desarrollar este parque, la Xunta compromete una inversión de 56 millones de euros. En este momento, señalan desde el gobierno gallego, “se está avanzando en su tramitación”.

“Siempre digo que no son las administraciones las que generan riqueza, son los emprendedores, los autónomos y las pequeñas y grandes empresas, y la Xunta está para acompañarlas en su crecimiento”, destacó Rueda en su intervención ante los empresarios que llenaron el salón de actos de la asociación del polígono de San Cibrao. En la presentación estuvieron presentes la conselleira de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, Ángeles Vázquez; el presidente de la Diputación de Ourense, Manuel Baltar; el delegado territorial de la Xunta, Gabriel Alén; el presidente de la Asociación de Empresarios del polígono de San Cibrao, José Antonio Rodríguez Araújo; y los alcaldes de San Cibrao, Manuel Pedro Fernández; Pereiro de Aguiar, Luis Menor, y Paderne de Allariz, Manuel Pérez.

Dar facilidades

“Si las empresas crecen, crece la economía de Galicia”, subrayó el presidente gallego, que incidió ante los empresarios en que la Xunta “está para poner facilidades”. Así, indicó, “tenemos que ser ágiles viendo las necesidades e intentar adelantarnos, con el objetivo de funcionar como una administración eficiente”.

Asimismo, confirmó que las nuevas parcelas estarán bonificadas al 50%. “Toda la promoción de suelo industrial en Ourense hay que bonificarla al 50% y dar facilidades y diferentes formas de pago”, indicó Rueda, que hizo referencia a medidas como el derecho de superficie “que ahora tiene más aceptación”. En esta línea, se comprometió con los empresarios a “seguir escuchando” para poner suelo a disposición adaptándose a sus necesidades y “acertar con las inversiones”.

Rueda defendió también la Lei de áreas empresariais de Galicia que, dijo, “nos acaba de recurrir el Gobierno central y no sabemos por qué, porque lo que intenta es reducir plazos dentro de la seguridad jurídica y ser flexibles”. En este sentido, avanzó que la Xunta defenderá esta normativa “porque se está demostrando efectiva y no tiene por qué molestar a nadie si los plazos son más cortos y suaviza los trámites”.

Apoyo a la estación de mercancías

El presidente finalizó su intervención ante los empresarios mostrando su apoyo a la reivindicación de una estación de mercancías tras conocerse que su construcción no es prioritaria para el Gobierno central al existir otra terminal en Ourense ciudad. “Es una obra que hay que hacer, si en Galicia se apuesta por el ferrocarril no tiene ningún sentido que no se tengan en cuenta zonas con gran concentración de mercancías en la que sería efectivo; no se puede decir a los empresarios que se apañen o que tiren de otras instalaciones que están en lugares que no son tan eficientes”, concluyó.