Cabezas, sobre tener a Araújo en su equipo: “Espero que la respuesta sea favorable”

No desveló ninguna propuesta de su programa electoral con la que convencer a su electorado, ni tampoco dio nombres de personas que llevará en su lista a las próximas municipales. Sin embargo, el candidato por el PP al Concello de Ourense, Manuel Cabezas, transmitió que “Ourense necesita una segunda transformación, como la que hicimos nosotros. La ciudad no está avanzando en la dirección correcta y es un tema muy grave. Ourense tiene que ser un desafío para cualquiera y ese desafío tiene que tener cambios ecológicos, económicos y sociales”.

Su percepción es que el PP va a ganar las elecciones y pidió ayer que “se vote en clave nacional, en las próximas municipales” para que cambie el color del Gobierno central. Aunque su prioridad son las municipales, lanzó una petición en clave país para que sea Feijóo el próximo presidente de España.

Sobre la posibilidad de que Pepe Araújo (ex PP y ahora en Ciudadanos) recale en la lista de Cabezas o en un posible gobierno, dijo que “en este mes sabremos algo más sobre ese tema, pero no puedo confirmarlo es él el que tiene la última decisión. Trabajamos juntos durante mucho tiempo y sé como piensa. Tengo que respetar sus tiempos y su decisión final, pero espero que su respuesta sea favorable”.

Ante una posible renovación de su lista dejando fuera a actuales ediles explicó que “creo que hay que hacer un mix con algunas personas que están dentro, porque son los que más conocimiento tienen del Concello. Ahora mismo no puedo descartar a ningún concejal, desde luego que no, no puedo hablar de nombres ahora”. La lista la deberán entregar entre el 18 y el 23 de marzo del presente año y ahí se verá quién forma parte de su equipo.

No quiere ni oír hablar de un posible pacto con Jácome de cara a los próximos cuatro años, pero si volvió es “para gestionar y no tendría inconveniente en abrir los brazos. Nuestras previsiones es que no serían necesarios pactos, pero todo el mundo podría aportar cosas”. Sobre pactar con el PSOE, comentó que “es un problema más de partidos que de personas. Pero en ese hipotético escenario, no tendría problemas en llegar a posibles acuerdos con PSOE y BNG”.

El csandidato popular pide a los ciudadanos de la ciudad que reflexionen, argumentando que “hoy lo que se está haciendo no beneficia a la ciudad y las cosas pueden seguir como están o rotar 180 grados y mirar hacia el futuro de otra manera, y además hacerlo con respeto y moderación intentando llegar acuerdos con otros grupos políticos. Aspiramos a la mayoría absoluta, pero no descarto, ni aun teniéndola, pactar con otros grupos que quieran trabajar en la dirección adecuada. A todo el que esté dispuesto a hacer gestión yo le abro los brazos”.

Destacó las obras que llevó a cabo durante 12 años para “transformar Ourense” y tiene “ganas e ilusión” de volver a hacerlo.

“Los ingresos corrientes ya no cubren los gastos corrientes”

Cabezas llegó a ser alcalde con 41 años. Ahora, con 69 vuelve por la “apatía social” y la situación de la ciudad. En esa ambición de gestión local, explicó que “se está hipotecando la ciudad, porque los ingresos corrientes no cobren los gastos corrientes y eso es sinónimo de una mala gestión, de la insensatez con la que se plantean las cosas”. Y enfatizó en la falta de capacidad del actual gobierno municipal para llegar a otras administraciones públicas y conseguir recursos económicos diciendo que “no hay capacidad suficiente para pedir a otras administraciones y tampoco hay una visión clara de ciudad. Se hacen proyectos para modificar cosas ya existentes, pero no se hace nada nuevo, no hay proyectos nuevos”. Preguntado sobre el Parque de Canedo de A Ponte dice que “claro que hay que hacer un parque en A Ponte, es necesario, pero no como se está haciendo, porque es un proyecto que no se puede adjudicar, no tiene partida presupuestaria. Y además tiene defectos importantes en la tramitación y tiene dificultades para realizarse tal y como está a mi modo de ver”. Criticó la gestión económica del Concello al solamente aprobar unos presupuestos y calificó a la herramienta presupuestaria como “el primer paso para gestionar bien un Concello”.