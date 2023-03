O grupo municipal do BNG no Concello de Ourense comunicou que non apoiará a declaración institucional que o PP proporá no Pleno do próximo venres relativa á guerra en Ucraína.

Na formación nacionalista afirman estar a favor da paz e condenan calquera tipo de violencia e agresión. Igualmente expoñen que logo dun ano de guerra, “quedou patente que o envío de material militar e o aumento do belicismo, ademais de engordar notablemente as contas de resultados de empresas armamentísticas, non só non solucionou o problema, senón que os agravou aínda máis”.