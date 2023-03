Jácome: “Me parece un insulto hacia mí que quieran regalarme las elecciones”

El alcalde de Ourense, Gonzálo Pérez Jácome, minusvaloró en una rueda de prensa ayer a los candidatos de los partidos de la oposición contra los que competirá en las próximas elecciones municipales.

Concretamente, preguntado por los nombres que ya se han dado a conocer dijo: “Como candidato por Democracia Ourensana me parece un insulto hacia mí que quieran regalarme las elecciones. Yo puedo ganarlas por mí mismo, no necesito que me lo pongan tan fácil los demás partidos”.

Y, en esta misma línea, reiteró: “No me lo pongan tan fácil, por favor, los del PP y PSOE presentando a esa xentiña en las listas”. Pero no hizo referencia alguna al BNG, que dio a conocer el pasado 11 de febrero a sus aspirantes a alcalde y concejales.

Cuestionado sobre cuándo anunciará la lista con la que su formación política concurrirá a las elecciones municipales del 28 de mayo, afirmó que intentarán definirla “al menos una hora antes” de que finalice el plazo a finales del mes de abril. “A mí me gusta siempre ir al limite”, finalizó.

El PSOE, sin Villarino

La Ejecutiva Municipal del PSdeG de Ourense aprobó, siguiendo los plazos establecidos por el calendario orgánico de confección del PSOE, la lista con la candidatura completa que concurrirá las elecciones municipales.

La secretaria general, Natalia González, trasladó que los socialistas apuestan por una lista “renovada y preparada para gobernar Ourense”, en la que las “mujeres y la gente chica tienen un peso específico” y con mención especial a la historia del partido en la ciudad.

La candidatura está liderada por Francisco Rodríguez (antiguo regidor) y una lista en cremallera con 27 miembros, 14 hombres y 13 mujeres. De los escogidos se pueden extraer muchas conclusiones.

La primera y más evidente es que la línea marcada por Santiago es la que impera en la decisión de la militancia y no hay rastro de Rafael R. Villarino, exportavoz municipal y actual secretario provincial del PSOE. La segunda es que se recuperan caras como la de Vázquez Barquero, antiguo portavoz municipal durante el último gobierno del PP en la capital.

Atribuye toda la responsabilidad del mal estado del casco histórico al Gobierno estatal y la Xunta

Sobre el viaje a Bruselas que Luis Seara, candidato del Bloque Nacionalista Galego, realizará para trasladar el deterioro en el que se encuentra la zona histórica de la ciudad, el regidor también opinó. “La culpa de que el casco antiguo no esté en la situación que tiene que estar, porque debería estar totalmente restaurado, es del Estado español y de la Xunta de Galicia, que deberían hacer una inversión millonaria”, indicó atribuyéndoles toda la responsabilidad a dichas administraciones.

“El Concello de Ourense no tiene la capacidad económica para hacerlo, aunque no cabe duda de que es una de nuestras prioridades”, añadió sobre las necesarias obras que urgen al enclave patrimonial. Y añadió que la ciudad “es la Cenicienta de Galicia”.

“El BNG va a hacer un viaje a Bruselas pero no tiene citas oficiales para tratar ese tema. Al parecer va a hablar con colegas de partido que tienen representación en el Parlamento europeo, para que ellos luego lo propongan. Esto me recuerda a cuando desde Ourense se envió a la Real Banda de Gaitas a tocar en la boda de la infanta. No estaban invitados oficialmente, se pusieron en una calle y cuando vieron que llegaba la comitiva empezaron a tocar. Lo del BNG me parece lo mismo, decir que se va cuando realmente no se va a hacer nada”, remató el regidor sobre el anunciado viaje de la oposición.