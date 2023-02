O portavoz e candidato do BNG á alcaldía do Concello de Ourense, Luís Seara, viaxará a Bruxelas acompañado por Sonia Albor e Xosé Carballido, membros da candidatura nacionalista das próximas municipais ao concello, para expor diante da Comisión Europea a situación límite na que se atopa a zona hitsórica.

A viaxe, na que participa activamente a Eurodeputada nacionalista Ana Miranda, “e quen ten amosado o seu compromiso e sensibilidade con Ourense, sensibilidade e compromiso que non teñen amosado o resto das Eurodeputadas e Eurodeputados Galegos”, ten por obxecto dar a coñecer a situación na que actualmente se atopa a zona histórica da cidade e coñecer polo miúdo os Plans e Fondos europeos dispoñibles e aos que o concello poida optar. Seara lembrou que “a preocupación do BNG pola situación da zona histórico ten sido unha constante ao longo do que levamos de mandato, o que provocou a presentación de numerosas iniciativas”, e engade, “somos conscientes de que temos unha xoia nas nosas mans, pero que a desidia e o desinterese por parte deste goberno local está a provocar que se estea a caer a pedazos, o que pode provocar, entre outras cousas, problemas de seguridade pública”. Manterán unha serie de reunións para trasladar a problemática e sacar “compromisos” para o casco histórico ourensán e saír “do círculo vicioso no que está inmerso dende hai anos”.