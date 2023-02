La Feira do Viño do Ribeiro, que se celebra los días 28, 29 y 30 de abril en la Alameda de Ribadavia, contará en su 60ª edición con la presencia de Josep “Pitu” Roca, sumiller el “camarero de vinos” como le gusta definirse, del restaurante El Celler de Can Roca, del cual es copropietario junto a sus hermanos.

La alcalde, Noelia Rodríguez, señala que “estamos muy contentos porque es un orgullo y un honor que el mejor sumiller del mundo participe en Ribadavia en una edición tan especial como esta”. Y es que “desde el concello llevamos muchos años apostando por las catas y showcookings, organizando estas actividades que nos permiten traer a la FVR a los mejores profesionales del sector, tanto sumilleres como cocineros que pongan en valor a los vinos de O Ribeiro. Son actividades que les gusta mucho al público, porque interactúan con ellos y les permite ver el vino desde otro punto de vista”. Josep “Pitu” Roca fue nombrado Mejor Sumiller del Mundo en 2022 por The World’s 50 Best Restaurantes, entre otros galardones.