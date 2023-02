De Gaia a EarthCare, el meteórico ascenso de un joven ourensano en la ESA

La trayectoria del ourensano Marco Casanova (Bande, 1998) en el sector aeroespacial es meteórica, aunque él señala que lo importante es “tener siempre los pies en la tierra”. Un año después de graduarse como alumno de la primera promoción de Ingeniería Aeroespacial en el campus de Ourense, dio el salto a la Agencia Espacial Europea, ESA. En agosto de 2021, con solo 22 años se instalaba en Darmstadt, Alemania, para iniciar su trayectoria profesional nada menos que en el Centro Europeo de Operaciones Espaciales, ESOC, y en un año y medio ha logrado su primer ascenso.

Comenzó como analista de naves espaciales y su primer destino fue Gaia, una misión espacial que tiene por objetivo crear el mapa tridimensional más grande y preciso de la galaxia. Desde entonces ha compatibilizado este puesto de responsabilidad con la continuidad de su carrera académica. Finalizó un máster en Ingeniería Espacial en la Universidad Carlos III y ha regresado a la Universidad de Vigo para realizar su tesis doctoral en el programa Tecnoloxía Aeroespacial: Enxeñarías Electromagnética, Electrónica, Informática e Mecánica, que coordina Fernando Aguado.

Contratado por la multinacional británica Serco, que da soporte en tierra a las misiones espaciales de la ESA, Casanova Álvarez ha empezado a desempeñar una nueva labor como Data Handling Spacecraft Operations Engineer, un puesto que lo convierte, como el mismo describe, en “responsable de las operaciones” del ordenador de a bordo de un satélite de observación terrestre que se va a lanzar en 2024. Se trata del EarthCare, una misión conjunta de la ESA con la Agencia Espacial Japonesa (JAXA), cuyo principal objetivo es la observación y caracterización de nubes y aerosoles, y la medición de la radiación solar.

Este cambio supone moverse de las “operaciones nominales de un sistema que ya está volando de forma estable (Gaia), a una misión que todavía no se ha lanzado”, explica Marco. Su trabajo, por lo tanto, se centra ahora en la preparación y testeo de los procedimientos previos al lanzamiento. “Consiste en supervisar cómo va a ser la integración, los últimos test que se hacen antes de lanzar el satélite y las campañas de simulación previas para prepararnos para cualquier contingencia que pueda producirse durante el lanzamiento, como son las calibraciones en los instrumentos una vez que se lanza”, detalla.

“Intento apoyarme en personas que llevan mucho tiempo en este sector para aprender lo máximo que pueda”

“Es una gran responsabilidad, por lo que intento llevarlo con calma y no agobiarme. Para la edad que tengo es un puesto bastante importante y en el que normalmente se tiene más experiencia, sobre todo cuando hablamos de misiones en preparación como esta”, afirma. De hecho, es el más joven, con diferencia, de su equipo. “Intento apoyarme en personas que llevan mucho tiempo en este sector para aprender lo máximo que pueda”, señala. Se siente orgulloso de su trayectoria pero señala que tan importante es “tener siempre los pies en la tierra y no olvidar de donde venimos”, como “a lo que podemos llegar y no cortarse las alas”.

"EarthCare es el satélite más complejo y más grande que se ha empleado para observación terrestre”

EarthCare, explica, “es el satélite más complejo y más grande que se ha empleado para observación terrestre”. La nave cuenta con cuatro instrumentos distintos, tres de la ESA y uno de JAXA. Empleará un LIDar y un radar de alta precisión y realizará mediciones para una mejor comprensión del balance de radiación térmica y solar de la Tierra.

Investigación sobre el calentamiento global

“Ofrecerá un montón de información acerca de cuál es la relación entre las nubes, aerosoles y este tipos de materias y el impacto en la radiación. Cuánta radiación viene del sol y cuál es su interacción con las nubes y otros componentes que hay en la atmósfera y cuál es la que finalmente nos llega a nosotros”. Precisa que servirá para la investigación sobre los efectos del calentamiento global “y cómo esto se ve en la distinta radiación que llega al suelo terrestre”, concluye.