“Mi casa no está conectada a la red de agua de Ourense y la del pozo ahora sabe a gasolina”

La casa de Isabel Conde está situada en rúa Matadoiro, en Santa Cruz de Arrabaldo, en la que vive desde hace más de 50 años. Es uno de esos ejemplos que, en el siglo XXI, siguen llamando la atención, pues la vivienda no tiene conexión a la red de aguas de la traída del Concello de Ourense, ni a la red de saneamiento y alcantarillado. Esta ahora septuagenaria se abastece y ha criado a su familia con un pozo artesano, y los residuos van a una fosa séptica por cuyo vaciado, tienen que pagar periódicamente, pese a que paga el canon de basura.

“Llevo así toda la vida, si ustedes pudieran ayudarme”, suplica la vecina, harta ya de infructuosas gestiones. La situación resulta aún más insólita, al saber que su casa está al lado de cientos de canalizaciones, pues se encuentra paralela a esa gran nave de Coren en la que trabajan cientos de operarios, y que tiene por lo tanto agua de la red pública de Ourense, como la mayoría de viviendas de la zona.

Ayer, representantes de las dos asociaciones de vecinos de Arrabaldo se desplazaban hasta la casa de Isabel para departir con ella sobre otra nueva preocupación. “Como el agua de la traída no me llega, utilizo la de mi pozo artesano, como siempre, pero últimamente tengo que comprar agua embotellada para beber, porque la del pozo sabe a gasolina”, explica.

Curiosamente, la vivienda de Isabel, que ha presentado multitud de escritos al Concello y a la empresa concesionaria del servicio de aguas y saneamiento en los últimos años, sin resultado, está muy próxima a una gasolinera. El agua, que nunca analizó, y que según esta vecina utiliza para el riego de su huerta y para cocinar, está muy próxima también a una gasolinera.

Hace casi cuatro años, hizo todos los trámites precisos para que iniciaran desde el Concello una canalización, que le permitiera tener agua de la red pública. “Me cobraron 705 euros, pero no hicieron nada. Y llevo mucho tiempo pidiendo que me los devuelvan”, dice Isabel, que muestra los documentos que avalan sus declaraciones. “Me dijeron que si hacía por mi cuenta esa obra me costaría 12.000 euros,” detalla. “Eso es demasiado”.

El concejal del BNG Luis Seara lamentaba ayer que ese 5% del rural que el alcalde considera insignificante en número “esté condenado a vivir así, sin servicios de calidad. Cuando se quiere fijar población en el rural, hay que darle servicios mínimamente dignos”, indica el edil nacionalista y candidato a la Alcaldía de Ourense.

Considera que hacer fiestas “está bien, pero invertir casi 5 millones de euros en una obra en Concordia, cuando hay todas estas necesidades en el rural, no parece justo” alega Seara.