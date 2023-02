La alta cocina ourensana, entre las mejores de España

“No hay secreto, el secreto es el trabajo, la formación, la dedicación e intentar dar el mejor servicio cada día”. Son palabras del chef ourensano Miguel González (Restaurante Miguel González) que se sitúa por tercer año consecutivo entre los 100 mejores de España, según The Fork. No es el único y es que el Restaurante Nova, de los chef Julio Sotomayor y Daniel Guzmán, acumula años y años entre los 100 mejores restaurantes de España. La alta cocina ourensana se codea con las mejores del panorama nacional y promociona Ourense con productos de proximidad y gastronomía de excelencia.

Los tres chefs se encuentran en el entorno único de As Burgas, como seña de la promoción que hace de la ciudad y provincia y del buen sabor que dejan a los clientes que los visitan. Julio recuerda una anécdota diciendo que “el primer día que había billetes para el AVE desde Madrid, dos parejas de ourensanos afincados en Madrid se vinieron a la ciudad a pasar el día y lo celebraron en el restaurante con nosotros. Entre las dos parejas no se conocían y eso es un pequeño preludio de lo que puede pasar. Ourense es una joya desconocida y con esta nueva opción, que hace que España sea más pequeña, hay muchas más posibilidades”.

Un trabajo de equipo

Y añade, sobre el reconocimiento de estar entre los mejores de España, que “es un espaldarazo a todos los equipos de los restaurantes que están en esa lista y lo que deseamos de corazón es que nuestros clientes se vayan contentos. No nos obsesionamos, nos parece un reconocimiento al buen hacer y a la calidad de la cocina ourensana que hay en estos momentos. Supone una promoción para todos y para Ourense también”.

Por su parte, Daniel Guzmán comenta que “es una ilusión, un orgullo. Es la ratificación al trabajo bien hecho. Siempre hago una analogía con el mundo del cine. Está la crítica y después la taquilla, que muchas veces no coinciden, pero este premio es de las personas que comen en los restaurantes y para nosotros es un orgullo estar en esa lista”.

En la terna están tres restaurantes gallegos, dos de ellos son ourensanos. Y es que la generación de chefs que hay ahora mismo en la provincia posiciona a Ourense como un atractivo en el turismo gastronómico, si no lo era ya. Sobre este escenario, Miguel González explica que “Ourense ya está en ese hueco que hay entre los mejores, somos una zona de las potentes en el norte y eso viene dado por el trabajo y el querer hacerlo bien. Estamos cuidando al máximo detalle y se ve reflejado en tantos años en esa lista. Por ejemplo, Nova lleva muchos años ahí y no es casualidad es porque tienen un cuidado exquisito en lo que hacen y les apasiona lo que hacen”.

Daniel, de Nova, dice que “quizás antes este tipo de guías o de rankings eran para una minoría y ahora cada vez más las utiliza más gente. Sí que es cierto que esta hornada de chefs sitúa a Ourense en el foco mediático, pero no hay que olvidar que antes de nosotros hubo grandes restaurantes que también hacían que Ourense tuviera un prestigio gastronómico muy importante”.

"Esperamos que sigan abriendo más restaurantes en el sector, que eso es algo positivo y nosotros nos alegraremos"

Mañana, lunes 27 de febrero, será la gala de entrega de los “Soles Guía Repsol” en Alicante. Julio dice que “un bodeguero nos dijo una frase que siempre repetimos, los premios son cuestión del pasado. Nos parece una idea elegante y muy bonita. Esperamos que sigan abriendo más restaurantes en el sector, que eso es algo positivo y nosotros nos alegraremos. Nosotros estamos en la Guía Repsol, tenemos una estrella y un sol que nos dan calor y nos animan a seguir con nuestra ilusión, no esperamos nada más”. Por su parte, Miguel González comenta que “tenemos la sensación de que vamos muy deprisa. Queremos no volvernos locos y no esperar nada en ningún momento, no queremos esperar un premio. El premio es hacer un servicio de calidad en el día a día y si ese trabajo se ve reconocido pues genial. Tenemos un Sol y una Estrella Michelín en cuatro años que llevamos abiertos y eso no lo hace cualquiera. Tenemos ilusión y esperanzas en conservar el Sol que tenemos”.

Un 2023...

Subida de materias primas, crecimiento del coste de la energía, reducción del gasto en los hogares y un horizonte de incertidumbre marcó el futuro en el verano de 2022. En el escenario actual, después de las navidades y el Entroido, Miguel González comenta que “el 2023 lo empezamos mejor de lo que nos pintaron en otoño. Nos dijeron que había una crisis monumental y el consumo se iba a reducir, pero lo cierto es que las sensaciones de inicio de año son mejores de lo que esperábamos”.

Julio añade que “después de los signos apocalípticos que nos recitaron después del verano pasado, lo cierto es que la Navidad ha sido muy buena”.

La alta cocina ourensana se sitúa entre las mejores de España y eso ensalza a Ourense en el turismo gastronómico. A la experiencia de Nova o el Restaurante Miguel González se le suma la precocidad de Ceibe y de las tabernas que conforman las rutas de pinchos de las villas, de la capital y nuevos emprendedores que dejan un sabor de boca insuperable a propios y extraños. Todos ellos hacen marca Ourense porque para comer (y bien), también está Ourense.