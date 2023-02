Un juicio simulado por ‘bullying’, pero muy real

“¿Creéis que habría que condenar a estos menores?”. La respuesta de los 50 escolares del CEIP Mestre Vide que asistieron como público a una vista en la que se juzgaba a dos adolescentes acusados de acosar y agredir a una compañera de clase fue tímida, pero contundente: sí, dijeron. Hasta que el juicio quedó visto para sentencia y la magistrada desveló que había sido un proceso simulado, los estudiantes creyeron que asistían a un caso real.

No sospecharon cuando en la exposición de los hechos se mencionó que el presunto bullying se había producido en un instituto de Ourense llamado Los Álamos, que no existe, ni pusieron en duda el testimonio de las madres de los implicados (en realidad abogadas y procuradoras) porque lo que contaban y defendían desde el punto de vista de los acosadores y de la víctima era completamente creíble.

“Estos casos son muy frecuentes y si alguno de vosotros está viviendo una situación como esta o la ve, tiene que contarlo"

Porque lo que se relató en la sala de vistas de los juzgados de Ourense, lamentablemente, ocurre cada día y pasa por la jurisdicción de menores de todas las ciudades. “Siete de cada diez menores sufren o han sufrido acoso escolar”, les dijo la titular del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Ourense, Vanesa García de Paz, al finalizar el juicio. “Estos casos son muy frecuentes y si alguno de vosotros está viviendo una situación como esta o la ve, tiene que contárselo a su persona de confianza, sus padres, sus profesores…”, añadió.

La actividad está organizada por la Comisión de Igualdade del Colexio da Avogacía de Ourense, en colaboración con el gabinete de comunicación del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, dentro del programa Educar en Xustiza. En este caso, al primer juicio simulado que se celebra este curso, asistieron como público 50 alumnos de sexto de Primaria del CEIP Mestre Vide de la ciudad. Su director, Juan Regal, aceptó la invitación del Colexio da Avogacía al momento. “Es muy interesante y creo que en el doble sentido, para los estudiantes y también para los profesionales de la justicia. Además, toca un tema que es importante abordar”, indicó minutos antes del inicio de la vista.

En la misma línea, la jueza destacó que iniciativas con esta son “esenciales” para concienciar a los adolescentes sobre las consecuencias que pueden tener estos comportamientos, y también para que las víctimas sean conscientes de que para frenar y castigar el acoso deben comunicarlo.

Un juicio que debería ser a puerta cerrada

Con su participación en esta simulación, los chavales asistieron a lo que sería un juicio real con la intervención inicial de las partes, la prueba testifical y pericial, y las conclusiones. En este caso, al tratarse de un asunto de menores, los implicados no comparecen, ya que se les toma declaración en la instrucción previa, pero sí sus progenitores sobre los que, además, recae la responsabilidad en materia de indemnizaciones. Así se lo explicaron al alumnado, que hasta el final no supo que, en realidad, estas vistas se celebran en el Juzgado de Menores a puerta cerrada para preservar la intimidad de los implicados, por lo que no podrían haber asistido como público.

De las vejaciones a la agresión

Con todo, durante una hora creyeron que María, una adolescente de 3º de ESO, había sufrido el acoso de dos compañeros durante un año y medio. Los hechos que expuso el ministerio fiscal recrearon una situación de insultos, maltrato y vejaciones que se hizo insoportable para la víctima, que llegó a sufrir una agresión física grave al recibir un golpe por la espalda con una barra de hierro. En el recreo, en el aula en ausencia del profesor, en los baños, al salir del instituto… El acoso era constante y le obligaba a estar siempre alerta. Su rendimiento escolar bajó, dejó de asistir a las actividades deportivas y extraescolares, y llegó un momento en el que ya no quería salir de casa ni quedar con sus amigas. “Siempre tenía una excusa para no ir a clase”, relató su madre, que apreció el cambio de su hija sin explicarse qué podría estar pasando. “La llevamos al médico, le hicieron varias pruebas, pero no era nada físico. Nunca te imaginas esto”, confesó.

“La llevamos al médico, le hicieron varias pruebas, pero no era nada físico. Nunca te imaginas esto”

Hasta que un día María llegó a casa con una crisis de ansiedad y una brecha en la cabeza. Le habían dado un golpe por la espalda con una barra de hierro. No pudo ver quién porque se cayó al suelo y se hizo un corte en la frente, pero algunos compañeros le comentaron que había sido una de sus acosadoras. Ante su madre se vino abajo y relató todo lo que había soportado durante meses y le puso nombre: Alfonso y Begoña, dos compañeros de clase que le habían hecho la vida imposible.

El médico forense del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), Julio Jiménez, elaboró el informe médico y declaró en el juicio que los hechos descritos por la menor son compatibles con el acoso escolar y habló de secuelas y medicación con ansiolíticos. Los estudiantes del CEIP Mestre Vide escucharon alarmados las consecuencias que aquello que la madre de Begoña describió como “cosas típicas de la edad” o “juegos un poco bruscos, pero nada más”, habían provocado en la víctima.

La petición de penas

También conocieron dos posibles reacciones ante un caso como este, la de la aceptación y arrepentimiento, en el caso de Alfonso que reconoció los hechos y pidió perdón, y la de Begoña, que lo negó todo con el apoyo de su madre, que corroboró su versión.

Estas dos respuestas generaron también dos peticiones de pena diferentes por parte del ministerio fiscal. En el caso del menor arrepentido, lo cual supone un atenuante, solicitó una pena de un año de internamiento en régimen semiabierto en un centro de menores. Para la chica, que además fue señalada como autora de la agresión con la barra de hierro, cuatro años, a lo que se suman las correspondientes indemnizaciones por gastos sanitarios, daño moral y perjuicio estético ligero por la cicatriz facial.

Al término de la vista, la jueza anticipó que probablemente ambos serían condenados por la situación de acoso en base a su participación en los hechos. “Probablemente algún tipo de libertad vigilada o régimen semiabierto”, dijo. A continuación abrió un turno de preguntas en el que los escolares mostraron curiosidad sobre el funcionamiento de los juzgados y el de los centros de menores.