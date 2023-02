La Diputación aprueba una modificación de 20 millones para proyectos y servicios

Más de 20 millones de euros para desarrollar más de 260 proyectos y servicios puestos en marcha por concellos, entidades sociales, económicas, deportivas y culturales. El pleno ordinario del mes de febrero de la Diputación de Ourense aprobó una modificación de crédito, en calidad de suplementos de crédito por 19,5 millones de euros y otra en forma de suplementos de crédito por 500.000 euros.

Los votos del PP y de la diputada no adscrita Montse Lama sirvieron para dar luz verde a partidas como por ejemplo una de más de 7 millones para 132 proyectos diseñados por los municipios; otra de 900.000 euros para gastos en 32 iniciativas turísticas, servicios, sociales y otros; otra de 2 millones para colaborar con más de 70 entidades sociales, culturales y deportivas; o otra de un millón de euros para poner en marcha un programa contra la soledad no deseada y el envejecimiento activo.

Estas no son las únicas si no que también hay otras aprobadas para el apartado audiovisual (1 millón), el Plan Emergou (500.000 euros), para los Grupos de Emergencias (536.000), el BenOurense (300.000) o 270.000 euros para emprendimiento en el mundo agrícola.

En otro orden de cosas, el pleno también aprobó inicialmente el Plan de Cooperación de obras y servicios municipales de la red viaria provincial para 2023, con un presupuesto de más de 6,3 millones de euros. De este total, más de 2,8 millones son para obras y servicios municipales. Cada municipio recibirá una aportación de 51.000 euros, de los que 48.000 serán para ejecutar la obra y los restantes 3.000 para servicios complementarios como la redacción de proyectos. En el caso de la entidad local menor de Berán, esta aportación será de 24.000 euros, de los que 2.000 serán para servicios complementarios.

Desde el grupo de gobierno defendieron la importancia de estas modificaciones de crédito hechas con la liquidación del presupuesto del año pasado para dar “cobertura a necesidades que los concellos y otras entidades pidieron a esta Diputación”.

Por su parte, desde el PSOE denunciaron el “reparto a dedo del 84% de los fondos de la Diputación entre sus amigos y amigas del PP, incumpliendo una vez más la legislación vigente y las resoluciones del Consello de Contas. El PP se mantiene aferrado al caciquismo en beneficio propio, gracias a una nueva macromodificación presupuestaria con la que distribuye injustamente 17 millones de euros”. Y añadieron que “solo beneficia a los amigos del presidente, porque incluso es injusto con los municipios del PP”.

Por su parte, desde el BNG, explican que “é un sistema que non respecta ningún tipo de criterio equilibrado e ecuánime según as necesidades dos concellos, un modelo de reparto que dista moito das outras tres entidades provincias galegas, onde existe Plan Provincial onde os concellos saben de antemán os fondos que van poder conquerir en base a un criterios obxectivos como poboación, dispersión, avellentamento poboacional e superficie”.

Y añadieron que “con este modelo queda ao criterio do presidente da deputación a necesidade ou non dos fondos destinados aos concellos como a entidades doutro tipo. Agardamos que esto mude no curto pr0azo, coa oportunidade que brindan as eleccións municipais do mes de maio, mostrando o seu rexeitamente a un modelo de reparto decimonónico e caciquil” .

Bienes provinciales

El pleno aprobó también la actualización y rectificación del inventario general de bienes de la Diputación, que la fecha de 31 de diciembre de 2022 alcanza un importe superior a los 1.869 millones de euros. El documento recoge los bienes de la institución provincial, distribuidos en los ocho epígrafes que prevé la normativa, siendo los de mayor cuantía el capítulo primero, relativo a los inmuebles urbanos, rústicos y viarios, con un valor de 1.815 millones de euros.

Otra vez, el “Plan Varela” en el debate político

Títulos de honor para dos mujeres ourensanas

En el capítulo de proposiciones se aprobaron por unanimidad dos iniciativas relativas al reconocimiento institucional de mujeres que pone en valor a Ourense, así como una solicitud para la mejora de los servicios y equipos de dependencia de la provincia. La primera moción se concretó en la propuesta del BNG para pedir expedientes de honra para el nombramiento en 2023 como hijas predilectas de la provincia de las doctoras Antonia Ferrín Moreiras, fue la primera mujer astrónoma titulada en España, (a título póstumo) y Marisa Crespo Leiro, toda una referencia internacional en el ámbito de la insuficiencia cardíaca en el hospital coruñés.

En la segunda propuesta, la Diputación de Ourense insta a la Xunta de Galicia, a través de la Consellería de Política Social, a incrementar los equipos de valoración de dependencia en la provincia. También se insta a la Diputación a financiar o cofinanciar equipos multidisciplinares de intervención psicosocial en los municipios de menos de 20.000 habitantes, con el fin de atender las demandas de los mayores.

Procampus pide una visión integral universitaria

ProCampus alabó la ejecutividad de una inversión de 1,2 millones de euros para la ampliación de Campus ourensano, pero pide una visión integral del barrio y del resto de la ciudad. “Faltan infraestructuras pendientes como la A-76, la A-56, la AG-31 para acercar al alumnado de Lugo, Valdeorras y Celanova, así como de otras zonas”. Y añade que “es un paso grande, pero queremos que no se separé e desarrollo del campus al de la ciudad”.

El PSOE registró una moción para hablar de nuevo y una vez más sobre el reparto de los recursos económicos que hace el ente provincial. En su exposición de motivos describían que “la discrecionalidad en la toma de decisiones que articulan las grandes modificaciones presupuestaria en la Diputación es la prueba clara de que ni son justas ni son imparciales”. Desde la bancada socialista hicieron hincapié en el modelo que llevan a cabo las otras tres diputación provinciales de Galicia, como así también reiteró el diputado del BNG, Bernardo Varela. Por su parte el grupo de gobierno, enumeró la colaboración de la Confederación Hidrográfica Miño-Sil con los municipios de color socialista, en detrimento de la ayuda que presta a los encabezados por el PP. El mismo argumentario expuso Montse Lama, no adscrita, para justifica su voto en contra. La moción socialista salió de nuevo rechazada por el voto del grupo popular y de Montse Lama como otras tantas veces. El “Plan Varela” que define el portavoz popular, Plácido Álvarez, en referencia al edil nacionalista, no salió aprobado en el pleno de febrero. Los socialistas admiten que “no nos cansaremos y pronto cambiarán las cosas”. El PP les reta que “cuando ustedes gobiernen lo podrán hacer”.