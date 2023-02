Ourense pierde cinco autónomos al día en enero: “La realidad es esta, es difícil”

Cada mes, una cifra histórica y peores números. Los emprendedores en la provincia suman una letanía que dura años y que hace que cada mes disminuyan más los emprendedores. Según los últimos datos de las estadísticas nacionales de afiliaciones a la Seguridad Social, la provincia de Ourense registró en el último día del mes de enero 22.597 trabajadores autónomos, es decir, que cinco emprendedores desaparecen en la provincia cada día. En septiembre del pasado año se bajaba por primera vez de los 23.000 y cinco meses después son casi 500 autónomos menos registrados.

David Martínez, presidente de los autónomos ourensanos, comenta que “en la provincia son cinco y en el total del estado son cuatro cada día. Lo hemos dicho hace años que la bajada demográfica era un tema muy importante y sabemos que entre un 15 y un 20% se jubilarán en los próximos años”. Los sectores más afectados son el comercio y la hostelería con un escenario inflacionista que lleva más de un año repercutiendo negativamente en la salud empresarial de los trabajadores por cuenta propia”. Martínez comenta que “en algunos casos, los costes aumentan un 40%, pero en otros son casi un 60% y un 80%, y el coste que pueden repercutir no llega para cubrir los costes, así que eso es un problema. Y son más cosas como los costes a mayores derivados de la energía, las cuotas de autónomos... Muchas cosas”.

El presidente de los autónomos ourensanos pone otra cuestión en el análisis y es que “un componente importante que vimos el otro día es que las empresas que empezaron en el 2018 o el 2019, un alto porcentaje, alrededor de un 70% no supera los tres años de vida. Es decir hay un importante números de empresas que empezaron antes de la pandemia que están dándose de baja, eso también influye”.

El descenso es estructural en todo el Estado y pronunciado en una provincia acostumbrada a hablar de la letanía del comercio local y de proximidad. Martínez dice que “esperábamos esta tendencia, hay mucha incertidumbre en el sector y ante la situación coyuntural y con unos meses como diciembre y enero donde terminas mal el año o lo empiezas mal, hay muchos que se dan de baja”.

Por otra parte, Nuria Iglesias, presidenta de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ourense, comenta que “la realidad es esta, es una situación difícil, se vive con mucha tristeza. No es una cuestión de nuestra provincia, si no que es algo transversal en todo el Estado. Pero si analizas el escenario que tenemos encima es difícil. La energía, la subida de los autónomos, el sueldo mínimo y toda la inflación que llevamos diciendo durante meses. Se mejoran todas las condiciones de los trabajadores, pero las de los autónomos no, son muchos costes a soportar”.

Sobre el mensaje de emprender en los más jóvenes como hacen varios centros educativos en la provincia, dice que “la realidad del emprendimiento es que es una carrera de fondo, vemos autónomos con éxito, pero otros no. Tener tu propia empresa tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, como todo, pero que estén cerrando cinco negocios cada día en Ourense es triste”.

Desglosado por municipios, el que más trabajadores por cuenta ajena tiene es la capital con más de 7.200, le sigue Carballiño con más de 1.200, después Xinzo y Verín con más de 1.000 y un escalafón por debajo se encuentra O Barco con más de 900, Barbadás con más de 700, Celanova con más de 600 y Allariz con más de 500. El resto de municipios tienen menos de 500 emprendedores registrados en sus límites.