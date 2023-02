Gloria e letras no Día de Rosalía

Co recendo do caldo de gloria e os recitais que se sucederon nas aulas e espazos culturais, Ourense conmemorou este xoves o Día de Rosalía de Castro. Letras e un prato quente que simboliza a épica da supervivencia na Galicia que a escritora, icono da cultura galega e nai das letras, retratou nos seus cantares. Este 23 de febreiro cumplíronse 186 anos do seu nacemento, e para festexalo, numerosos centros educativos organizaron actividades arredor da súa figura e obra literaria.

Poemas rosalianos en versión musicada, recitais, exposicións... Todo elo aderezado co caldo de gloria que a autora cociñou con tanto amor en “Miña casiña, meu lar”.

A iniciativa de cociñar esta receita for impulsada pola Fundación Rosalía de Castro e cada ano son máis os comedores escolares e restaurantes que introducen este plato no menú, acompañado por un salva mantel co poema “Miña casiña, meu lar”, no que a autora describe as miserias da fame, pero tamén a épica da supervivencia. No caldo de gloria do século XXI, moito máis nutritivo que o prato humilde que cantaba Rosalía, hai variedade de verduras, hortalizas, pataca e fabas, e tamén sabe a gloria porque ven acompañado da lembranza dunha das figuras máis senlleiras das letras galegas.

O caldo serviuse nos comedores de centros educativos como o colexio Salesiano de Ourense, e o CEIP Padre Feijoo de Allariz. Ademáis, a hostelería desta vila, en colaboración co Concello, inclúe este prato na súa carta ata o domingo. Os 13 establecementos participantes están identificados cun vinilo que indica “Aquí hai caldo de gloria”.

Tamén en Allariz inaugurouse unha exposición sobre o “Herbario de Rosalía”, coas preto de 150 plantas e flores que a escritora citou na súa obra, e que poderá visitarse ata o domingo. Ademáis, o CEIP Padre Feijoo e o IES Allariz organizaron onte un acto poético musical en dúas quendas, ás 12.00h e ás 19.00h.

Na cidade de Ourense, os xardíns da fachada do edificio Salesiano acolleron un acto poético e musical, e no campus desenvolvéronse varias actividades organizadas pola Facultade de Educación e Traballo Social co apoio da Vicerreitoría e da Biblioteca Rosalía de Castro. Desde a lectura do manifesto conmemorativo, videopoemas, exposicións, música ao caldo de gloria na cafetería do Politécnico.

Tamén as librarías foron espazos de reivindicación da obra e figura de Rosalía. En Eixo, ás 19.30h, celebrouse un recital con poemas da autora e os versos galegos de Lorca acompañados do violonchelo, a cargo de Alma Selene e Paula López.

Críticas do BNG ao Concello de Ourense

Por outro lado, desde o grupo municipal do BNG no Concello de Ourense lamentaron que, “un ano máis, o concello non programara actividade algunha co gallo de tal celebración, amosando unha vez máis un profundo desprezo pola cultura propia do país”, sinalou a edila Rhut Reza.