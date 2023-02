El Entroido es fiesta, diversión, música, exaltación de las costumbres, un abrazo a la tradición y respeto. Sobre todo eso, respeto. Desde Viana do Bolo y Xinzo de Limia, sobre todo este último, emitieron una serie de recomendaciones durante las jornadas más multitudinarias para que los turistas y visitantes tuvieran un civismo ejemplar, sobre todo con sus figuras tradicionales. Por la importancia que tienen en el desarrollo de sus fiestas y también por cuestiones logísticas y físicas, ya que los disfraces son pesados, la visibilidad es escasa y las composiciones son costosas.

La Comisión de Xinzo publicó en sus redes sociales una crítica al comportamiento de algunas personas diciendo que “se vivieron momentos de tensión en el domingo corredoiro, donde hubo pantallas que cayeron al suelo lastimándose y también con gente alrededor que cuando pasaban no se apartaban, lo que dificulta el camino de nuestra figura tradicional en el primer día oficial que salen a correr”. Y añaden que “hubo gente irrespetuosa”.

No fue una constante durante el Domingo Corredoiro, pero hechos aislados en una afluencia masiva como la que hubo aquel día, hicieron que la Comisión de Entroido de Xinzo de Limia emitiera un comunicado en sus redes sociales alertando de estos comportamientos incívicos, donde incluso se llegó a agarrar a las pantallas. Precisamente, la comisión mantendrá un encuentro con la Asociación de la Pantalla para analizar lo ocurrido.

“Pudo partir el cuello”

Un particular desde Viana do Bolo expuso otra situación incívica que se produjo durante los últimos días con su figura tradicional, el Boteiro. Comentó que “nuestros boteiros corren metiendo miedo y saltan para el disfrute de los visitantes los cuales deben aprender que al venir a ver nuestra tradición se debe respetar lo establecido por una tradición secular”. Y añade que “no se puede agarrar a un boteiro, nunca. Porque en este caso, concreto, el joven pudo partir el cuello porque llevaba 7 kilos encima de su cabeza. Si se viene a un Entroido rural y tradicional, primero hay que informarse de lo que se ve y de lo que puede pasar si haces este tipo de cosas. Somos un Entruido que respeta y pide respeto para todos los que vengan a ver nuestras tradiciones”.

Desde ambos municipios piden para las próximas ediciones que se respeten sus tradiciones, sus figuras y piden comportamientos ejemplares para una celebración ejemplar.

No agarrar, no despistar y tampoco empujar

Las figuras del Entroido son personajes con una arraigada tradición en sus lugares. Peliqueiros de Laza, Zarramoncalleiros de Cualedro, Felos de Maceda, Cigarróns de Verín, Mázcaras de Manzaneda, Boteiros de Viana do Bolo, Folións de Trives, Vergalleiro de Sarreaus, Vellarrón de Riós, Cabreiro de Muíños, Troteiro de Bande o, entre otros, la Pantalla de Xinzo son algunas de las figuras de la provincia. Muchas de ellas requieren un espacio libre para correr, porque no tienen visibilidad con la máscara que portan y también por el peso que llevan encima, algunas hasta 20 kilos. Por eso, desde las diferentes comisiones difundieron unos consejos de buenas prácticas para un carnaval multitudinario como no empujar, no despistar, no agarrar, no distraer o no obstaculizar su paso mientras están desfilando o corriendo. No dejarán de ofrecer información a los visitantes para que estos sucesos no vuelven a ocurrir.