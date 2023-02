El subdelegado del Gobierno, Emilio González, visitó ayer el Concello de O Bolo donde apuntó que los pequeños municipios “están llamados a ser protagonistas de la transformación de España hacia un país verde, digital, sostenible y cohesionado, para alcanzar los objetivos del reto demográfico”. De hecho, en O Bolo la inversión supera los 280.000 euros a través de tres ministerios

González detalló que el Programa UNICO-Banda Ancha facilitará la conexión con velocidad ultrarrápida a 165 familias y empresas de este municipio, lo que supone que más del 80% de los habitantes tendrán conexión digital. Asimismo, en la línea de transición verde, incluyó la ayuda concedida por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, a través del IDAE, por 270.827,60 euros y con la que el gobierno local ejecutó la mejora energética del alumbrado municipal.

González realizó una visita institucional al Santuario de As Hermidas y al patrimonio cultural del Concello, como es el castillo rehabilitado con fondos europeos do programa Leader y al Museo do Yosso.